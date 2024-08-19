Выборы по Сузакскому округу: в ЦИК подали заявления 12 кандидатов

В Кыргызстане продолжается выдвижение кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша по Cузакскому избирательному округу.

В ЦИК напоминают, что участовать в избирательной кампании могут граждане страны в порядке самовыдвижения или от политических партий. Партии вправе выдвинуть не более одного кандидата по одномандатному округу. Выдвижение завершится 22 августа.

О желании баллотироваться пока заявили 12 претендентов:

Нурсултан Абдуллаев, генеральный директор «КРСК»

Гулуйпа Карымшакова, работник культуры

Юлия Лилиенталь, директор фонда «Эгамберди Хаджы»

Ынакбек Айдаров, директор спортивной школы имени Жапарбаева

Медербек Сапарбаев, частный предприниматель

Мелисбек Кошалиев, частный предприниматель

Жыргалбек Сейдахматов, председатель айылного кенеша Багыш Сузакского района

Бейшенбек Бегматов, ИП «Бегматов»

Манас Максутов, частный предприниматель

Нурдин Эрматов, директор межобластного реабилитационного центра

Санжарбек Энназаров, директор строительной компании ОсОО «Дари Строй»

Алтынбек Кылычбаев, заместитель директора санатория «Жалал-Абад».

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов, избранный по этому одномандатному округу, добровольно сдал мандат. 17 июля он был на допросе в ГКНБ.

Источник: 24.kg