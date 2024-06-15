Эдиль Байсалов: Мы все должны научиться жить по законам демократии и правового государства

Он не обязан получать согласие каждого активиста. Это и есть демократия.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступил в программе «Эксперттер талдайт» радио «Азаттык», где обсуждалось решение суда, в котором оправдали фигурантов Кемпир-Абадского дела.

По его словам, решения, особенно по таким чувствительным и жизненно важным историческим вопросам, как определение государственной границы, должны приниматься в соответствии с Конституцией демократически избранными и законными органами власти. Именно так было принято решение по Кемпир-Абаду. "Да, безусловно, необходимо общественное обсуждение. Свобода слова будет обеспечена, и широкие возможности для обсуждения решений будут сохраняться",- сказал он.

"Хочу напомнить, что президент несколько раз собирал ведущих лидеров политических партий, активистов гражданского общества и, прежде всего, тех, кто наиболее активно критиковал решение по государственной границе. Несмотря на все его усилия, многочисленные сессии, закрытые брифинги и многочасовые обсуждения, некоторые люди, хорошо зная всю ситуацию, пытались использовать вопрос по Кемпир-Абаду для организации массовых беспорядков. Поэтому, согласно своей конституционной присяге, президент должен был обеспечить защиту конституционного строя",- рассказал чиновник.

Как подчеркнул Байсалов, это и есть демократия, когда законно избранный президент принимает исторические решения в согласии с Жогорку Кенешем. Он не обязан получать согласие каждого активиста. Это и есть демократия.

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