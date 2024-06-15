Время "шоу" и "поп-корнов" закончилось - Эдиль Байсалов

Замглавы кабмина отметил, что с приходом нынешнего руководства страны к власти, на границе произошел вооруженный конфликт.

Дело по Кемпир-Абаду в истории Кыргызстана должно стать последней попыткой искажения важнейших стратегических решений, подрыва государственности и демократии в целях достижения власти и политических интересов. Об этом сказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов выступая в программе «Экспертер талдайт» радио «Азаттык».

По его словам, ведь кыргызские политики с момента обретения независимости превратили вопрос границ в политический инструмент и использовали для свержения власти. Дело Кемпир-Абада следует охарактеризовать как один из переломных моментов в истории Кыргызстана, когда поставлена точка в этом 30-летнем периоде безпорядка.

"Когда на одной стороне весов стабильность, развитие государства, согласие народа, а на другой стороне около 15 политиков около 2 лет находящихся в тюремном заключении, ответ очевиден",- сказал он.

Замглавы кабмина отметил, что с приходом нынешнего руководства страны к власти, на границе произошел вооруженный конфликт. В 2022 году произошло второе кровавое столкновение. При таком случае ни для одной власти непростительно было бы политизировать и обострять пограничный вопрос с соседним государством, вместо решения проблемного вопроса.

"Есть выражение «Тартиптүү эл - кул болбойт. Тартипсиз эл - эл болбойт». Если бы пошли на поводу у этих политиков, то страна бы погрязла в митингах и пикетах, не было бы стабильности и не достигнуты сегодняшние достижения. В данный исторический момент требование народа - развитие страны и стабильность, время «шоу» и «поп-корнов» закончилось",- подчеркнул чиновник.

Как сказал Байсалов, история поставила точку, за прошедшие два года вынесла свой вердикт. В деле по Кемпир-Абаду был прав президент Садыр Жапаров и его команда, когда они демократическим конституционным путем вместе с Жогорку Кенешем приняли исторически верное решение. "Мы это видим, когда простые кыргызстанцы, живущие по периметру кыргызско-узбекской границы или вокруг того же водохранилища Кемпир-Абад, сегодня говорят о том, чем пугали тогда, обвиняли власть в предательстве национальных интересов активисты, члены комитета по Кемпир-Абаду, все оказалось неправдой. Поэтому суд истории вынес этот вердикт, и это очень важно",- подытожил он.



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