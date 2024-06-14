У стран ЦА два отчетливых вектора — Россия и Китай, заявил эксперт из КР

Доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский в своем выступлении затронул вопрос многовекторности.

У стран Центральной Азии только два отчетливых вектора — Россия и Китай, заявил кандидат исторических наук, директор Института политических исследований Эсен Усубалиев в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik.

Доктор исторических наук, директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский в своем выступлении затронул вопрос многовекторности. По его словам, эту стратегию взяли на вооружение 30 лет назад, но с тех пор многое изменилось, и теперь многовекторность — это путь к государственному перевороту.

Усубалиев отметил, что многовекторность не всегда понимается правильно. У Центральной Азии, которая "зажата" внутри Евразии, есть только два вектора — Россия и Китай, а третьим в отдаленной перспективе может быть Иран. Остальное — развитие разносторонних дипломатических и политических связей со всем миром, и это нормально.

"У Центральной Азии не может быть иных векторов развития. Например, может ли Евросоюз обеспечить энергетическую безопасность региона? Нет. Могут ли США доставлять газ или нефть в Центральную Азию, обеспечивать ее ресурсами или решать продовольственные вопросы? Тоже нет. Мы находимся в центре Евразии, и у нас только два отчетливых вектора — Россия либо Китай. Все остальное называется многосторонней дипломатией", — подчеркнул Усубалиев.

Sputnik