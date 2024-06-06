Нурланбек Шакиев встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым

Бишкек, "Саясат.kg". Торага также обозначил значимость межпарламентского диалога для успешной реализации достигнутых договоренностей.

Сегодня, 6 июня, Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбек Шакиев встретился с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

На встрече обсуждались вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также состоялся обмен мнениями по аспектам межпарламентского сотрудничества.

Торага Нурланбек Шакиев отметил, что государственный визит Президента Садыра Жапарова в Азербайджан в апреле этого года открыл новую страницу межгосударственных отношений и заложил основы стратегического партнерства.

Торага также обозначил значимость межпарламентского диалога для успешной реализации достигнутых договоренностей. «Наша главная цель - развивать сотрудничество между Жогорку Кенешем и Милли Меджлисом, а также активизировать совместную работу в рамках профильных комитетов и депутатских групп дружбы», - сказал он.

Кроме того, Нурланбек Шакиев, говоря о торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, остановился на деятельности Кыргызско-Азербайджанского фонда развития. «Наши страны обладают богатым потенциалом для увеличения объема товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов», - сказал Торага.

На встрече обсуждались вопросы углубления культурно-гуманитарного сотрудничества. «В этой сфере также ведется активная работа. Так, в этом году в Баку были впервые организованы Дни культуры Кыргызстана, проведены важные мероприятия, посвященные братству и дружбе. Нам следует продолжать тесное взаимодействие в этом направлении», - отметил Нурланбек Шакиев, обозначив важную роль культурных связей для сближения народов.

В свою очередь Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подчеркнул значимость официального визита Торага Жогорку Кенеша Нурланбека Шакиева для укрепления кыргызско-азербайджанских отношений.

Ильхам Алиев обратил внимание на текущее состояние двустороннего сотрудничества и поделился основными моментами своего официального визита в Кыргызстан. Он напомнил о строительстве школы от имени Азербайджана в Кыргызстане и ответном жесте Кыргызстана, выразив уверенность в том, что эти учебные заведения в качестве символов глубокой связи двух братских народов будут служить на благо будущему поколению.

Ильхам Алиев также отметил творчество Чынгыза Айтматова и подчеркнул, что в этом году в Баку был открыт памятник выдающемуся писателю. «Чынгыз Айтматов – великий писатель, оставивший неизгладимый след не только в отечественной, но и мировой литературе. Он является сыном не только кыргызского народа, но и гордостью всего тюркского мира. Азербайджанский народ высоко ценит его творчество», - добавил он.

Кроме того, Ильхам Алиев отметил, что подписано соглашение об увеличении уставного капитала Кыргызско-Азербайджанского фонда развития с 25 миллионов долларов США до 100 миллионов долларов США, и рассказал о совместных проектах.