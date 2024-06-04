Официальный Бишкек ищет посла в России

Какой дипломат должен сегодня представлять Кыргызстан в России ?.

В последние годы политические, экономические, социальные и гуманитарные связи между Кыргызстаном и России развиваются в поступательным темпе. Два государства связывает не только общее прошлое, но сегодняшнее, поистине историческое, народное единство.

Дипломатические отношения с Россией сыграли большую роль в судьбе Кыргызстана. Без поддержки России в трех революциях и массовой трудовой миграции было бы очень тяжело. Помощь России позволила социально стабилизировать республику.

Важный народ.

В смутные годы гражданам пришлось ехать на заработки, чтобы выжить, сохранить семью. Кыргызские граждане мигрируют вот уже более чем три десятка лет. Сегодня выходцы из Кыргызстана – это самый быстро развивающийся этнос в России. Трудолюбием и добросовестностью кыргызского этноса, они взяли верх, завоевали сердца тысяч работодателей.

Впервые в истории отношений двух стран увеличилось число получивших ПМЖ в России. Общее число проживающих в России соотечественников дошло до рекордного уровня, более одного миллиона. Из них уже связали судьбы с Россией более пятисот тысяч человек, ставших гражданами России. Более семисот тысяч кыргызских граждан свободно перемещаются через границы по линии трудовой миграции. Их труд для сохранения стабильности в наших странах неоценим.

С приходом президента Садыра Жапарова число граждан, желающих работать в России, увеличилось вдвое. Тем не менее, обещание Жапарова возвращать работающих за рубежом граждан пока не представляется возможным выполнить. Очевидно, власти не готовы к массовому возвращению граждан.

Новый посланник.

Посол – доверенное лицо президента страны, представляющее ее за рубежом. Безусловно, кандидат должен соответствовать всем требованиям принимающей стороны.

Нового посла ждет большая работа. Особенно в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, в которых в последние годы дипломаты работали весьма слабо. Сегодня гуманитарный и образовательный вопрос весьма актуален в России. Сохранение кыргызской культуры и языка детей мигрантов стоит остро. Дети быстро забывают родной язык, правительство должно разработать планы решения данного вопроса, изучения родного языка, путем создания воскресных школ. По словам, педагога, Государственного педагогического университета имени А. Герцена, Татьяна Кузьмина, “Я работаю с группами детей мигрантов из Кыргызстана, я вижу, что через год-два малыши забывают родной язык, для меня это большая боль, и вызов как для преподавателя помочь им сохранить свой родной язык”,- рассказала она. По мнению Татьяны Кузьминой, в Кыргызстане правительство должны задуматься и найти решение, как помочь детям своих сограждан сохранить язык вдали от родины.

Какой человек может стать послом Кыргызстана в России – этот вопрос особенно волнует многих соотечественников проживающих в России.

Пока официальный Бишкек не даёт никаких комментариев, не сообщает когда прибудет новый посланник. По некоторым данным, для получения российского агремана (согласия на прием посла), в МИДе готовят нескольких кандидатов, двум кандидатурам российская сторона уже отказала. Это нормальная практика в дипломатических отношениях стран.

Пока что неясно, какие задачи поставит руководством перед новым послом в России. Безусловно, власти страны должны четко понимать реальную обстановку с их гражданами в России. Их защита – это задача номер один.

За эти годы в России пребывали девять послов. Среди них были разные, слабые и сильные. Особенно выделялся Аликбек Джекшенкулов.За два исторические года послом Аликбеком Джекшенкуловом проведены четыре международных конференции на тему “Евразийская интеграция соотечественников”, с участием видных государственных деятелей, экспертов высокого класса. Проведена большая культурная работа, День победы, День независимость, День Ак-калпак, постоянные встречи с активом диаспор и другие мероприятия.

В тяжелое время пандемии в стране и ее за пределами, когда полностью была закрыта граница, не работали учреждения, особенно проявили себя сотрудники посольства. Для отправки на родину женщин, детей, больных и стариков была проделана огромная и сложная работа. Специальный оперативный штаб возглавлялся лично послом. Аликбек Джекшенкулов отличался от всех других посланников. Джекшенкулов наладил отношения с представителями общественного актива, вместе с которым посольство провело слаженную весьма эффективное работу.

Проживающие в России соотечественники ждут нового посла с надеждой на улучшения, на переход на новый уровень отношений с соотечественниками, находящимися на территории России.

Асилбек Эгембердиев, Москва, kginfo.ru