Первые 3 года президент заново запустил аппарат госмашины, которую захватила коррумпированная верхушка, - А.Жапаров

А.Жапаров: Мало кто поспорит сейчас, что власть в стране сегодня — народная, честная, сильная и эффективная.

Первые три года правления президента по сути были направлены на то, чтобы заново собрать и запустить аппарат государственной машины, которая давно уже не выполняла важнейшие свои функции и обязательства перед народом, а была захвачена и обслуживала лишь интересы глубоко коррумпированной верхушки. Об этом сказал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров, выступая на заседании Ученого совета Ошского государственного университета.

Как цитирует его пресс-служба Кабмина, для этого Садыр Жапаров, напрямую апеллируя к народу и опираясь на его поддержку, провел конституционную реформу, отказавшись от псевдопарламентской модели и укрепив вертикаль государственной власти, от Администрации президента до айыл окмоту.

Реализация видения президента прорывного развития Кыргызстана требует консолидации всех сил, социальной мобилизации, объединения усилий государства, частного сектора и гражданского общества, сказал он.

«Мы строим авторитетное государство, основанное на верховенстве закона, соблюдении прав граждан и обеспечении их благополучия», - сказал он.

Также А.Жапаров сказал, что еще один признак установления народной власти — это демонтаж мафиозных масштабов коррупции и ликвидация организованной преступности.

Как цитирует его пресс-служба Кабмина, он напомнил, как в прежние годы роль и место оргпреступности в стране было непререкаемым. «Каждый раз, когда государство опрокидывалось так называемыми народными революциями, все больше усиливалось положение «положенцев».

На фоне неразберихи и беспорядков, когда официальная власть, органы правопорядка, судебные учреждения не могли гарантировать безопасность и справедливость — этот вакуум безвластия заполняли настоящие бандиты. Больше того, нельзя не признать, что при всеобщей коррумпированности и продажности органов государственной власти, зачастую люди, потеряв надежду, искали справедливости при обращении к бандитам», - сказал он.

Все помнят определение Макса Вебера: «Государство – это человеческое сообщество, которое успешно предъявляет претензии на монополию легитимного физического насилия в пределах определенной территории», отметил он.

«Понятно, что в условиях коррумпированного и криминального олигархата ни о каком укреплении правового государства и речи быть не могло! Я хочу выразить благодарность от имени всего Кабинета министров нашему коллеге — председателю ГКНБ — генералу Камчыбек Кыдыршаевичу Ташиеву за его лидерство и мужество в вопросе наведения порядка и дисциплины в стране», - сказал он.

Мало кто поспорит сейчас, что власть в стране сегодня — народная, честная, сильная и эффективная, сказал он.

Власть сегодня опирается на массовую поддержку народа, международные институты, основываясь на итогах опросов общественного мнения за последние два года, утверждают о мировом рекорде в 82-86% одобрения политики С.Жапарова, сказал глава Кабмина.

«Выступая на прошлой неделе на общереспубликанском совещании по социальной мобилизации, президент призвал все силы: частный сектор, депутатский корпус и организации гражданского общества к объединению усилий вокруг целей социально-экономического развития и заявил, что «каждое решение государственных органов, каждый закон и каждое постановление сегодня принимается во имя интересов всего народа, а не отдельной кучки или нескольких семей», - напомнил А.Жапаров.

Бишкек (АКИpress)