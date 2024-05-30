Что страшнее - Афганистан или информационная война?

Наибольшую опасность представляет деятельность международных террористических организаций.

К Афганистану сейчас у разных стран мира разное отношение. Около двух лет назад к власти там пришли талибы, и многие государства отказываются признавать новое афганское правительство, считая "Талибан" экстремистской организацией. Другие признают, но очень осторожно. Пытаются как-то с ним взаимодействовать.

Секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов, выступая 28 мая на круглом столе "Дискурсы и нарративы евразийской и центральноазиатской региональной безопасности XXI века: гуманитарная, военная и информационная безопасность", не мог обойти афганскую тему:

- Наибольшую опасность представляет деятельность международных террористических организаций. В самом Афганистане движение "Талибан" пытается навести порядок и стабилизировать общественную безопасность. Для талибов сейчас главное – восстановить экономику, поскольку огромное число афганцев продолжают находиться за чертой бедности. Ситуацию осложняют череда стихийных бедствий и другие проблемы.

Талибы заявляют, что нынешний Афганистан не представляет и не будет представлять угрозы для соседних стран. Однако постоянно появляется информация о концентрации на севере Афганистана групп боевиков, в которых есть выходцы из центральноазиатских стран. Подтверждение тому, что с территории Афганистана продолжает исходить угроза, - недавний теракт в Подмосковье: российские спецслужбы установили причастность к нему велаята Хорасан.

Своими силами, как бы ни старалось, новое правительство справиться с экстремистскими группировками не в состоянии. Поэтому афганская тема не сходит с повесток заседаний региональных и мировых спецслужб.

Остановился секретарь Совбеза и на других угрозах безопасности региона: энергетический и водный кризис, снижение уровня жизни населения, что порождает неконтролируемую миграцию…

- Большое значение имеет обеспечение информационной безопасности. Кыргызская Республика находится в зоне информационного противоборства различных государств, которые методично перестраивают наше информационное пространство для достижения своих целей. Особо хотел бы подчеркнуть тенденцию распространения на регион мощной инокультурной экспансии, которая подрывает многовековые устои нашей культурной идентичности и традиционных ценностей, стирает наш генетический код.

Развитие интернет-технологий привело к созданию мощнейшего инструментария, способного воздействовать на массовое сознание. Многие недооценивают социальные медиа в качестве реальной угрозы для личности, общества и государства. Особенно сильно воздействие на молодых людей в силу их возрастных особенностей и несформированного критического мышления. Состояние государственной нестабильности и слабой информационной среды дает дополнительную возможность деструктивным силам проводить различные информационные интервенции.

Напомню последний случай, когда муссированием в социальных сетях эпизода 13 мая этого года воспользовались деструктивные силы, что впоследствии привело к опасным событиям, связанным с иностранными студентами 17-18 мая. Налицо все признаки действия деструктивных сил: специальный вброс информации, организованный подвоз молодежи к месту митинга на машинах и т.д.

О том, что информационная безопасность в последнее время играет весьма важную, если не определяющую роль, говорили и другие участники круглого стола.

- Одна из важных угроз, которую мы недооцениваем, - киберугроза, - считает политический эксперт из Казахстана Акбопе Абылкасимова. – Экономика Азиатского региона очень активно развивается, в том числе и цифровая экономика. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны - таит в себе определенную опасность. Азиатско-Тихоокеанский регион в 2022 году подвергся самым сильным кибератакам. И мы тоже должны быть к этому готовы. Бывали случаи утечки информации. Целями кибершпионажа обычно являются госорганы – утекают данные граждан…

Социальные сети – один из элементов цифровой экономики. В них активно используется экологическая, туристская, национал-популистская, антиколониальная риторика, провоцируются межнациональные и межконфессиональные столкновения…

Со всем вышесказанным согласен и Сайфулло Сафаров – председатель Ассоциации политологов Таджикистана, экс-замдиректора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана:

- Если вести речь о внешней угрозе, то Афганистан, конечно, на первом месте. Но там сейчас много непонятного. Много группировок, которые действуют независимо друг от друга. Они выступают и против соседей, и даже против собственного правительства.

Говоря о военной угрозе, о терроризме и экстремизме, мы порой забываем, что угрозы безопасности иногда исходят изнутри государства. Они кроются в области межнациональных, межрелигиозных отношений. В Таджикистане мы пока не замечаем такой активности прозападных НПО, как, например, в Кыргызстане. Из-за недавней гражданской войны наш народ более осторожен и недоверчив к иноагентам. Но есть, конечно, и у нас неправительственные организации экстремистского плана по отношению к государству.

Сейчас идет информация о том, что в Таджикистане якобы нет свободы слова, что посадили многих журналистов. На самом деле – это журналисты, которые подстрекали к государственному перевороту. В Кыргызстане такие действия тоже жестко пресекаются…

Как воевать в информационной войне? Акбопе Абылкасимова предлагает в рамках ОДКБ или ШОС усилить работу по информационной безопасности. По ее мнению, поддержанному остальными участниками дискуссии, необходимо создать международный механизм по обмену информацией и распознаванию дезинформации в социальных сетях. Какую-то общую платформу между странами Центральной Азии, где можно было бы быстро обнаруживать и уточнять информацию, которая может представлять угрозу для общества – его политической стабильности, национальной безопасности; где соответствующие органы могли бы оперативно реагировать, своевременно выявлять и противодействовать информационным угрозам.

Отметим, что международный круглый стол "Дискурсы и нарративы евразийской и центральноазиатской безопасности XXI века: гуманитарная, военная и информационная безопасность" был организован общественным фондом "Ой-Пикир" при содействии Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова в рамках цикла круглых столов "Честный разговор о Евразии: пространство, задачи и будущее".

URL: https://www.vb.kg/437405