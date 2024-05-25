Для всех стран ЦА является важным укрепление оси Москва-Пекин, - эксперт

Cамое главное во всей нынешней большой геополитической игре для всех стран ЦА было важным укрепление оси Москва – Пекин.

Сейчас многие страны ищут разные варианты международного сотрудничества. И в этом плане, организация БРИКС может быть вполне успешным проектом. Об этом в Бишкеке на международной конференции: "Образ будущего стран ЦА в меняющемся мире 2024: глобальные угрозы и вызовы. Союзники и противники в решении экономических и гуманитарных проблем" заявил профессор, доктор политических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики Аликбек Джекшенкулов.

По его словам, самое главное во всей нынешней большой геополитической игре для всех стран ЦА было важным укрепление оси Москва – Пекин.

"Этот фактор имеет для нас масштабное значение, как в вопросах безопасности и экономики, так и в целом в развитии наших стран и народов. Если сбалансировать интересы каждой из стран, региона и в целом евразийского пространства, то это будет нашим большим преимуществом, и откроет перспективы развития таких объединений, как ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других региональных институтов.

Я думаю, что СВО на Украине подтолкнула и повысила роль стран ЦА. Крупные игроки стали уделять нашему региону намного больше внимания. И этим мы должны воспользоваться. Однако надо понимать, что большая игра началась, и в этой связи наши страны должны более взвешенно подходить к участию в различных многосторонних форматах, т.к. многие из них, я считаю, нацелены на растаскивание стран ЦА по интересам.

Я считаю, что наш регион уникален тем, что страны ЦА в экономическом, гуманитарном плане, как и в вопросах безопасности, могли бы дополнять друг друга, а не вызывать противоречия. В свое время, будучи замминистра иностранных дел, я участвовал в процессах создания Центральноазиатского союза. На мой взгляд, в то время борьба за лидерство в регионе прежних президентов Казахстана и Узбекистана помешала нам в этом. Сейчас я с огромным удовлетворением хотел бы отметить очень продуманную и гибкую политику нынешних казахского и узбекского президентов, которые придерживаются толерантной позиции в отношении друг друга и в отношении остальных стран региона. Они не пытаются навязывать свою волю и играть на каких-то противоречиях", - сказал Аликбек Джекшенкулов.

Дипломат отметил, что нынешняя обстановка открывает хорошие перспективы для формирования и укрепления Центральноазиатского союза.

"Но мы всегда должны учитывать тот факт, что внешние игроки не прекращают попытки повлиять на нас, используя конфликтогенные зоны в экономике, в водных вопросах, в секторе безопасности и др. Поэтому мы должны быть очень чувствительны и более открыты по отношению друг к другу. Если мы прямо говорим друг с другом, откровенно озвучиваем условия и решаем спорные вопросы, мы быстрее придем к пониманию. Один яркий пример – Камбаратинская ГЭС. Я в числе первых высказывался за то, чтобы этот объект Кыргызстан строил совместно с Казахстаном и Узбекистаном, но у меня было иное видение. Сейчас ситуация по-другому разворачивается. Например, я не совсем понимаю, зачем ехать с этим вопросом в МВФ, когда нужно напрямую обсудить с казахской и узбекской сторонами, насколько они заинтересованы в данном проекте с учетом ряда факторов – накопление воды, энергетическая составляющая, тарифы и т.д.

Я думаю впереди много работы, но перспективы есть. И одним из главных факторов здесь будет укрепление оси Китай-Россия, как я уже говорил. Это крупные державы, и если их отношения будут укрепляться, это отразится и на нашем регионе.

Что касается Кыргызстана, то сейчас нам не просто маневрировать в мире глобальных противоречий. Но мы не должны бояться санкций, не должны вредить взаимоотношениям с Россией. Мы не должны портить отношения и с Китаем, хотя против КНР тоже могут быть введены определенные санкции, учитывая, что сейчас напряженность в отношениях Пекина с западными странами нарастает. Противостояние идет, где-то, может быть, за кулисами, но мы должны отслеживать эти процессы и оперативно реагировать, не забывая при этом о своих обязательствах по отношению к соседним государствам, а также в рамках интеграционных объединений, таких как ШОС и ЕАЭС, - добавил эксперт.

Организаторами мероприятия выступили Центр экспертных инициатив "Ой Ордо" и информационно-аналитический портал "Восточный Экспресс 24".

Автор: Наталья Лобанова

URL: https://www.vb.kg/437308