Спикер Жогорку Кенеша встретился с председателем Национального совета Австрии

Н.Шакиев: Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Австрией по всем направлениям.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев 16 мая встретился с председателем Национального совета Австрии Вольфгангом Соботкой. Об этом сообщила пресс-служба парламента КР.

В ходе встречи обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Австрией, а также аспекты расширения межпарламентского сотрудничества.

«Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Австрией по всем направлениям. Особый интерес представляет совместная работа в сфере парламентской демократии, учитывая богатый опыт Австрии в этом направлении. Надеюсь, что официальный визит будет способствовать развитию всестороннего партнерства между нашими странами», - сказал Нурланбек Шакиев

Он указал на необходимость активизации диалога между профильными комитетами и депутатскими группами дружбы, подчеркнув значимость совместных усилий в рамках международных объединений во главе с Парламентской ассамблеей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

На встрече также обсуждалось экономическое сотрудничество, спикер ЖК добавил, что Кыргызстан заинтересован в сотрудничестве с Австрийской Республикой в таких перспективных сферах, как сельское хозяйство, энергетика, туризм, образование, транспорт и цифровизация.

«Кыргызская Республика обладает большим потенциалом для развития возобновляемых источников энергии. Сегодня мы используем лишь 10-15% гидроэнергетических возможностей, что обеспечивает более 90% внутренней потребности. В связи с этим мы приглашаем австрийских инвесторов к сотрудничеству с целью развития имеющегося потенциала», - отметил Нурланбек Шакиев.

Он также обозначил приоритет взаимодействия в образовательной и научно-исследовательской областях.

Нурланбек Шакиев отметил, что Кыргызстан и Австрия придерживаются схожих позиций в вопросах изменения климата и защиты окружающей среды. «В рамках ООН Кыргызская Республика инициировала ряд резолюций по устойчивому развитию горных экосистем, в том числе «Международный год устойчивого горного развития» и «Пятилетие действий по развитию горных регионов на период 2023–2027 годов». Мы хотели бы поблагодарить Австрию за поддержку этих инициатив», - сказал он, пригласив Вольфганга Соботку посетить Кыргызстан с официальным визитом.

В свою очередь, председатель Национального совета Австрии Вольфганг Соботка отметил, что парламентская дипломатия представляет собой основу для углубления отношений между государствами, имеющими схожую природу. «Для нас сотрудничество со странами Центральной Азии, в том числе с Кыргызстаном, имеет особое значение. Нам необходимо наращивать двусторонние отношения и укреплять межпарламентский диалог», - сказал он.

Кроме того, Вольфганг Соботка, говоря о направлениях сотрудничества, заявил, что Австрия обладает передовым опытом по обеспечению населения чистой питьевой водой, и добавил, что они готовы сотрудничать в этой сфере. Наряду с этим он акцентировал внимание на вопросах обмена опытом по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия.

АКИpress