В Фергане состоялась встреча руководителей спецслужб Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана

Бишкек, "Саясат.kg". В ходе переговоров стороны в открытой и доверительной форме подробно обсудили весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности.

6 мая 2024 года в г. Фергана Республики Узбекистан состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров – Председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики К.Ташиева, Председателя Государственного комитета национальный безопасности Республики Таджикистан С.Ятимова и Председателя Службы государственной безопасности Республики Узбекистан А.Азизова.

В ходе переговоров стороны в открытой и доверительной форме подробно обсудили весь комплекс проблем обеспечения региональной безопасности. Состоялся обмен мнениями по состоянию

и перспективам взаимодействия по таким актуальным направлениям, как борьба с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, незаконной миграцией, контрабандой и другими угрозами и вызовами трансграничного характера. Затронуты вопросы приграничного сотрудничества и в целом создания благоприятных условий для развития добрососедских отношений между государствами сторон.

В ходе диалога в конструктивном ключе рассмотрены пункты повестки, касающиеся делимитации государственных границ между Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, а также вопросы демаркации границ между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республики.

Участники встречи достигли договоренностей об ускорении процессов делимитации кыргызско-таджикской и демаркации узбекско-кыргызской государственных границ и определили практические меры для решения данных вопросов на основе учета взаимных интересов сторон.

По итогам переговоров даны конкретные поручения членам кыргызско-таджикской Межправительственной комиссии по согласованию оставшихся участков границы, а также подготовке и подписанию соответствующего двустороннего договора.