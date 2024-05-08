Ташиев: Соглашение по Кемпир-Абаду будет выполнено на сто процентов

К.Ташиев: Нормы закона нельзя нарушать.

Отдельным людям в нашей стране не нравится, что Кыргызстан и Узбекистан решают пограничные вопросы в русле укрепления дружеских отношений. Недавно в Кемпир-Абадском водохранилище произошел случай с рыболовами, который вновь пытались выставить в негативном свете.

Дабы услышать четкую официальную информацию по данному случаю "7 канал" связался по телефону с заместителем Председателя Кабинета министров КР, главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

Камчыбек Кыдыршаевич, участились слухи, что в Кемпир -Абадском водохранилище якобы с узбекской стороны установлен контроль за ловлей рыбы. Хотя согласно договоренностям условия за осуществлением мирной ловли рыбы были закреплены?

- Договор выполняется узбекской стороной на 100 процентов и будет продолжен. Проблема в нас самих. Я только вчера посетил Узбекистан. Встретился с коллегей. Мы пригласили руководство границы. Два наших гражданина во время рыбалки переправились на берег узбекской стороны. И высадились на территории соседней страны.

Фактически, их нужно было арестовать за нарушение порядка пересечения границы. В случае незаконного пересечения со стороны граждан Узбекистана, мы бы поступили точно таким образом.

Нормы закона нельзя нарушать.

Однако узбекские пограничники проявили гуманность, посадили двух наших граждан на катер, вывезли на нашу сторону, а сами отправились обратно.

Что это доказывает? А то, что наши добрососедские отношения улучшились, вышли на более высокий уровень.

Кроме того, незаконная ловля рыбы, в данном случае, сетями запрещена не только в Кемпир-Абадском водоёме, но и во всех озерах, водохранилищах Кыргызстана. Не браконьерствуйте. С использованием подвесного крючка, пожалуйста, но сетями - нельзя!

Запрета на запас и водопой скота при этом нет.

Самое главное, не переходить за периметр наших границ. Вот и все. И продолжайте жить спокойно.

Но нарушать закон, а потом искать оправдания- непозволительно.

Потому что согласно договоренностям, нарушители с обеих сторон будут задержаны.





URL: https://www.vb.kg/436921