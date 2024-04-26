Адахан Мадумаров свободен, виновен и практически без мандата

Мадумаров был арестован 2 сентября 2023 года.

Сегодня в полночь истекает срок содержания под стражей лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова. Это означает, что уже в ближайшие часы политик выйдет на свободу.

Краткая предыстория ареста и судебного преследования Адахана Мадумарова такова:

Мадумаров был арестован 2 сентября 2023 года. Его обвинили в государственной измене из-за протокола 2009-го по кыргызско-таджикской границе. Позднее к этому обвинению добавилось еще обвинение в мошенничестве, связанное с использованием в личных целях $50 тысяч из партийной кассы.

26 марта 2024 года Адахан Мадумаров Первомайским районным судом Бишкека был признан виновным по делу о государственной измене и по делу о мошенничестве. Но из-за истечения срока давности Мадумаров был освобожден от наказания. Однако из-за того, что мера пресечения политику не была изменена, он остается под стражей вплоть до сегодняшнего дня.

Следующий шаг теперь за ЦИК, которая должна начать процедуру лишения Адахана Мадумарова депутатского мандата на основании судебного решения. Тем более что сторона Адахана Мадумарова не стала обжаловать приговор, что фактически означает признание вины политиком.



Ссылка: https://24.kg/vlast/292666/