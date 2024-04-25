Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского фонда увеличат до $100 миллионов

Подписано дополнительное соглашение об увеличении уставного капитала Азербайджано-Кыргызского фонда развития до $100 миллионов.

Об этом сообщило Министерство экономики и коммерции.

В рамках государственного визита президента Садыра Жапарова в Азербайджан министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев подписал дополнительное соглашение между кабинетом министров и правительством Азербайджана об увеличении уставного капитала Азербайджано-Кыргызского фонда развития с $25 миллионов до $100 миллионов.

Докапитализация фонда позволит увеличить ресурсы для финансирования приоритетных бизнес-проектов на территории КР.

Фонд учрежден между двумя странами в 2023 году в целях содействия экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном.

Он осуществляет финансирование самоокупаемых проектов в приоритетных секторах экономики в таких областях, как агропромышленный комплекс, швейная и текстильная промышленность, обрабатывающая промышленность, горнодобывающая и металлургическая промышленность, транспорт, жилищное строительство, торговля, энергетический комплекс, развитие инфраструктуры, туризм и другие.



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