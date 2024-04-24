Садыр Жапаров вылетел в Азербайджан. Его сопровождает почти весь кабмин (полный список)

Сегодня, 24 апреля, Садыр Жапаров с государственным визитом вылетел в Азербайджанскую Республику.
Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.
В рамках визита, который состоится 24-25 апреля, глава государства проведет двусторонние переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также планируется проведение второго заседания Межгосударственного совета, по итогам которого будут подписаны Совместная декларация президентов и ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Главы государств также примут участие в церемонии закладки капсулы строительства средней школы села Хыдырлы.
В составе официальной делегации Кыргызстана:
- министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев;
- заместитель председателя кабмина - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев;
- заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев;
министр образования и науки Догдуркул Кендирбаева;
- министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов;
- министр цифрового развития Нурия Кутнаева;
- министр транспорта и коммуникаций Тилек Текебаев;
- министр энергетики Таалайбек Ибраев;
- министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев;
- министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова;
- министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев;
- министр юстиции Аяз Баетов;
- председатель правления ОАО "Государственная ипотечная компания" Алмамбет Шыкмаматов;
- посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев;
- управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.
URL: https://kaktus.media/500065