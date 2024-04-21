Камчыбек Ташиев: Работа по очистке парламента будет продолжена

К.Ташиев: Поэтому политикам сегодня не выгодно критиковать власть.

Глава ГКНБ дал интервью СМИ, в котором высказался на тему внеочередных выборов в Жогорку Кенеш в Ошском, Кара-Суйском и Баткенском избирательных округах.

Приводим текст интервью на официальном языке.

- Камчыбек Кыдыршаевич, на юге страны проходят выборы на вакантные места выбывших депутатов. Насколько правдивы высказывания среди народа о том, что отдельные кандидаты якобы “заручились вашим благословением” и получили протекцию от вас?

- Спасибо, за актуальные вопросы. Поскольку до меня тоже дошли такие слова, счёл необходимым внести уточнения.

Да. Некоторые кандидаты, выступая перед публикой, поддерживают работу властей.

И если в прежние времена политические очки имели кандидаты, критиковавшие президента и правительство, то на сегодня ситуация прямо противоположная.

Люди воочию увидели изменения, которые происходят в стране. Почувствовали их сердцем. Поэтому политикам сегодня не выгодно критиковать власть.

Это и объясняет тот факт, почему среди кандидатов на освободившиеся места в парламент, так много тех, кто открыто поддерживает работу власти.

Такова тенденция и она закономерна.

Но при этом я категорически призываю - не верить заявлениям о “неких благословениях президента» или “поддержке правительства”!

Все эти пережитки прежних лет бесследно исчезли.

Но, если подобные заявления все же прозвучали из уст самого кандидата, и будут доказаны, то такой претендент будет привлечен к законной ответственности! Что касается лично меня, то я никогда и никого не благословлял!

Задача властей лишь блюсти за обеспечением закона в проведении честного состязания.

Скупка голосов, грязные технологии - это не про нынешнюю власть.

Вспомните, выборы по Ленинскому избирательному округу, как сложилась судьба кандидатов, нарушивших закон. Итоги голосования были аннулированы, как только были предоставлены доказательства.

Процесс агитации также должен строго соответствовать принципам избирательного законодательства. А по отношению тех, кто не придерживается его норм, будут предусмотрены меры по исключению с предвыборной гонки.

Принциально важно, чтобы от этих округов пришли честно и чисто избранные образованные кандидаты.

- Ряд депутатов Жогорку Кенеша лишились своих мандатов по причине их связи с ОПГ. Но называют о наличие еще одной влиятельной группы лиц. А что если распустить весь парламент?

- Была группа депутатов, которые опорочили сам парламент. На выборы нужны большие деньги, а такие депутаты в своё время брали деньги у воров и коррупционеров.

Пришли на обещаниях “золотых гор” народу.

Сегодня мы очистили парламент от сомнительных личностей.

Полностью расформировывать смысла нет, потому что в составе Жогорку Кенеша есть также чистые депутаты, которые имеют реальную поддержку народа.

Они не виноваты, что сидели в одном созыве с людьми, замешанными в плохих делах и имевшими “темное прошлое”.

Но для того, чтобы добиться чистоты парламента надо массово перестать продавать голоса. Не обманываться “легкими” деньгами, не вестись на красивые обещания.

Если мы научимся отличать “черное от белого”и делать правильный выбор, то и парламент станет чище и честнее…

Беседовала Сайрагуль Дуулатова