Эдиль Байсалов встретился с руководителем администрации президента Монголии

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов встретился с руководителем администрации президента Монголии Янгугом Содбаатаром.

Стороны отметили имеющийся достаточно высокий уровень кыргызско-монгольских отношений, показателем которых являются двусторонние визиты на высоком и высочайшем уровне.

«Прошедший год был ознаменован активизацией сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях», — сказал заместитель главы кабмина. Вместе с тем он обозначил важность активизации усилий по реализации поручений глав государств двух стран по развитию торгово-экономического взаимодействия, сотрудничества в горнорудной промышленности, текстильной отрасли и сельском хозяйстве.

Руководитель администрации президента Янгуг Содбаатар в свою очередь выразил признательность за гостеприимство и теплый прием. Он отметил, что государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в прошлом году в Монголию сыграл важную роль и придал импульс укреплению двусторонних отношений, а также выразил готовность монгольской стороны объединить усилия с Кыргызской Республикой в развитии экономически выгодных инициатив.

Стороны подтвердили приверженность к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества и взаимодействия во многих сферах, представляющих взаимный интерес.

Кабар