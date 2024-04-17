Бакыт Бакетаев: КПП станет стимулом развития инфраструктуры и экономики

На эти и другие вопросы vb.kg ответил известный в стране политолог Бакыт Бакетаев.

Как сообщается на сайте Государственной канцелярии по управлению пунктами пропуска Китая, Госсовет КНР одобрил открытие автомобильного пункта "Бедель" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

КПП "Бедель" расположен в уезде Уши на границе между Китаем и Кыргызстаном. Этот пункт находится на высоте 4269 метров над уровнем моря. С древних времен он был одним из мест для внешней торговли в Южном Синьцзяне и важным проходом из Синьцзяна в Центральную Азию.

Открытие пункта "Бедель" позволит району Аксу задействовать этот автомобильный порт, который станет еще одним удобным каналом для передвижения из Синьцзяна в Центральную Азию.

"Главы Кыргызстана и Китая поставили большие задачи по открытию пункта пропуска "Бедель" в текущем 2024 году. Несомненно, пункт пропуска "Бедель" откроет новую веху в истории дружбы наших стран, внесет большую дополнительную лепту в увеличение грузопотока из Китая в страны Центральной Азии и дальше", - считает руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.

Почему открытию КПП "Бедель" придают такое большое значение как с китайской, так и с кыргызской стороны, причем на самом высоком уровне? Казалось бы, работают же уже два КПП "Иркештам" и "Торугарт". Какую конкретно роль открытие нового КПП внесет в развитие отношений между нашими странами в области экономики, туризма и, в частности, между Кыргызстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом? На эти и другие вопросы vb.kg ответил известный в стране политолог Бакыт Бакетаев.

- Открытию КПП "Бедель" придают огромное значение как в Китае, так и в Кыргызстане по нескольким ключевым причинам, и это выражается на самом высоком уровне.

Во-первых, это расширение торговых и экономических возможностей между двумя странами. КПП "Бедель" создает дополнительный торговый маршрут и позволяет увеличить объем торговли между Китаем и Кыргызстаном. Это особенно важно в контексте разнообразия товаров и услуг, которые могут быть предложены обеими странами.

Во-вторых, открытие нового КПП способствует укреплению экономических связей и сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс – один путь". Кыргызстан является ключевым партнером для Китая в этом стратегическом проекте, а расширение инфраструктуры торговых путей способствует более глубокому интеграционному процессу экономики.

В-третьих, открытие КПП "Бедель" станет стимулом развития региональной инфраструктуры и экономики. Что, безусловно, приведет к созданию новых рабочих мест, улучшению инвестиционного климата и общему экономическому росту в регионе, а это является приоритетом для обеих стран.

Наконец, открытие нового пограничного пункта контроля между Кыргызстаном и Синьцзяном также будет способствовать улучшению качества жизни местных жителей в приграничных районах, предоставляя им новые возможности для развития бизнеса, обмена опытом и культурного обогащения.

В целом, открытие КПП "Бедель" имеет большое стратегическое значение для обеих стран, олицетворяя их стремление к углублению экономического, культурного и туристического сотрудничества, к развитию инфраструктуры и обеспечению благосостояния своих граждан.

Однако, чтобы получить максимальную пользу от этого события, необходимо обеспечить эффективное функционирование пограничного контроля, разработать меры по содействию торговле и туризму, а также уделить внимание вопросам социального и экономического развития приграничных регионов, - сказал он.





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