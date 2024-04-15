Кыргызстан выражает большую тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем – МИД

Министерство иностранных дел Кыргызстана выражает большую тревогу в связи с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Кыргызстан призывает стороны воздержаться от дальнейших военных действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.

Кыргызская Республика вновь призывает стороны к мирному урегулированию конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, Устава ООН.

Кабар