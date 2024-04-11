Марлен Маматалиев о том, с кем из политиков пришлось работать в прошлом

Я встретил этого человека [Матраимова], когда стал кандидатом.

Редакция Kaktus.media поговорила с депутатом парламента Марленом Маматалиевым: в частности, о его взаимоотношениях с арестованным Райымбеком Матраимовым. Депутат уверяет, что не имеет каких-либо финансовых взаимоотношений с экс-замглавы таможенной службы.

- Райымбек Матраимов арестован. Некоторые депутаты, которых с ним связывают, сдали мандаты. Вы приняли участие в парламентских выборах, результаты которых были отменены в 2020 году, с "Мекеним Кыргызстан". Она считалась партией Райымбека Матраимова. Избиратели нередко спрашивают: почему Марлен Маматалиев не сдает мандат? Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос от вас лично.

- Если говорить лично о себе, то я много лет проработал госслужащим. И если говорить о крупных политиках, то я, например, работал с Акылбеком Жапаровым шесть лет. Мы даже во время ошских событий пострадали, нас там в РОВД вместе избивали. И с ныне покойным Молдомусой Конгантиевым. Я его называл "однополчанином". Это потому, что все заместители сбежали, а я остался с ним. Я был один и пытался хоть как-то его вывести оттуда. Это все и сейчас перед моими глазами крутится. Поэтому можно утверждать, что я никого не предавал.

Оглядываясь назад, могу сказать, что, например, мы с партией "Ар-Намыс", с Акылбеком Усенбековичем [Жапаровым] баллотировались в депутаты, я работал и с Феликсом Шаршенбаевичем [Куловым].

Я три месяца работал с партией "Мекеним Кыргызстан", когда баллотировался от них. Три месяца. Я встретил этого человека [Матраимова], когда стал кандидатом. Мы были вместе в то время. И почему я подчеркнул свои принципы? Я с такими лидерами, как, например, Омурбек Токтогулович [Бабанов], просто прощался по-мужски и уходил. Мы и сейчас в обычном режиме участвуем с ними в разных торжествах, участвуем в других мероприятиях. Я не отказывался от мужских принципов.

С тем же Райымбеком Матраимовым. Я подошел к нему уже через 10-15 дней после октябрьских событий, поговорил и сказал, что собираюсь уйти. Спросил, есть ли у него претензии. После того как я с ним попрощался, мы основали партию "Ынтымак". Вместе с ребятами мы прошли и сидим сейчас в парламенте. У кыргызов все, чем бы ты ни занимался, все выйдет наружу. И не через 40 лет, как раньше, а через четыре часа, если надо будет.

Если бы я или моя партия "Ынтымак"... У нас же много кто работал... И вы, Kaktus.media, также публиковали много фактчекинга... Никогда я с ним не связывался и не связываюсь. Ни я, ни мои кандидаты, ни сама партия в целом не брали у него ни копейки.

В то время у меня был только маленький трехмесячный контакт с ним. А сколько лет я работал с людьми, которых упомянул? Я бы даже сказал, что было бы немного "не обидно", если бы говорили и связывали меня с ними.



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