Аскар Акаев: БРИКС станет одним из главных двигателей мировой экономики

Влияние стран БРИКС на глобальные процессы будут только расти.

БРИКС станет центром кристаллизации нового более справедливого миропорядка. Подобную мысль в своем докладе на Международной научной конференции в Москве "Математика в созвездии наук" высказал иностранный член РАН, профессор МГУ Аскар Акаев.

"БРИКС - это основная движущая сила в деле формирования многополярного мира. Запад уже не справляется со справедливым и созидательным глобальным управлением. Недалеко время, когда мир начнет жить по созидательным принципам "БРИКС - консенсуса", вместо отживающих свой век разрушительных принципов "Вашингтонского консенсуса".

Влияние стран БРИКС на глобальные процессы будут только расти. Нет сомнений в том, что в текущем десятилетии страны БРИКС останутся одними из главных двигателей мировой экономики. Причем баланс сил будет меняться в пользу первых. К тому же важно то, что они формируют новую модель интегральной экономики, лучше отвечающей вызовам 21 века", - отметил он.





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