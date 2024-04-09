Президент прокомментировал задержание представителей партии "Мекенчил"

С.Жапаров: Если ты действительно патриот, будь патриотом от всего сердца.

В Бишкеке милиция задержала группу по подозрению в хулиганстве, опубликованы фотографии шестерых человек. Интернет-пользователи узнали в большинстве из них представителей партии "Мекенчил", и их задержание вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Президент Садыр Жапаров прокомментировал ситуацию в агентству "Кабар".

В социальных сетях обсуждается задержание представителей партии "Мекенчил". Не бросает ли это тень на власть? В обществе сформировалось мнение, что мекенчиловцы всячески поддерживали вас, пока вы не пришли к власти?

- В последнее время появились мошенники и вымогатели, утверждающие, что они состоят в партии "Мекенчил". Двое из задержанных являются шантажистами. Они вымогательством зарабатывали на жизнь легкие деньги. Я не знаю, что произошло с остальными тремя. Я, как увидел сообщения, телефонные звонки и голосовые записи одного из задержанных, вызвал его и предупредил: "Ребята, не нужно зарабатывать на жизнь вот такими грязными путями. Занимайтесь бизнесом и живите жизнью порядочного человека". Сейчас я не буду рассказывать все мелкие подробности. Его близкие знают обо всем хорошо. В присутствии его родни я предупредил его: "Ты еще молодой. Работай, зарабатывай честным трудом".

Если кто-то занимается незаконной деятельностью, вымогательством или коррупцией, то он будет привлечен к ответственности, не важно, состоит ли он в "Мекенчиле" или нет. Если ты действительно патриот, будь патриотом от всего сердца. Будь патриотом страны. Не надо делать одолжения. Настоящие патриоты не кричат об этом. Я их всех знаю, и высоко ценю.

Как только узнал, что шантажисты угрожают кому-то "пожаловаться президенту и снять с его должности", то вызвал обе стороны и предупредил: "Мне хорошо видно, какой госслужащий как работает. Уже другое время. Невозможно даже тыйына украсть из государственной казны. Мне все равно, кто раньше с какой партией участвовал в выборах".

Сейчас ощущается нехватка сильных кадров. Критиков много, но они не способны ни на что. Я видел их всех.

В течение своего срока полномочий я буду поддерживать сотрудников, которые день и ночь усердно трудятся во благо народа и государства. Перестаньте говорить: "Уволь этого или другого". Если кто-то не умеет работать, будет воровать, я и без вас его уволю. Человек, привыкший к легкой жизни, никогда не изменится.

Я не делаю односторонних выводов. Обязательно выслушаю обе стороны, выясняю, на чьей стороне правда, а затем делаю вывод. Поэтому не стоит делать шум по поводу задержаний отдельных граждан. Помните, что у медали есть две стороны.

Связано ли это с тем, что недавно во время разговения (ооз ачар) нашли скрытую камеру и подслушивающее устройство? Было распространено видео с лицами тех, кто устанавливал камеры, и там говорилось, что власти специально установили камеру и работают против граждан. Говорят, кто-то из них похож на одного из сопровождавших Каныбека Туманбаева?

- Могу сказать точно. Власть и правоохранительные органы не имеют к этой камере абсолютно никакого отношения. Силовики не действовали бы так "старомодно".

Найти камеру, установленную правоохранительными органами, невозможно.

По этому вопросу будет разбирательство.

URL: https://www.vb.kg/436320