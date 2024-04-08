Садыр Жапаров дал пояснения о законе об НКО и состоянии дорог в стране

С.Жапаров: Скажите, кто зарегистрирован как "иностранный представитель"?

Президент Садыр Жапаров 2 апреля подписал закон, регулирующий деятельность некоммерческих организаций в стране. Глава государства в тот же день дал пояснения на своей странице в Facebook на интересующие многих вопросы, в том числе представителей НКО и их зарубежных партнеров. Бурное обсуждение вызвали слова президента о том, что НКО в течение 30 лет не проходили регистрацию в Министерстве юстиции и не сдавали отчеты. Между тем гражданское общество обвинило главу государства в искажении информации. В связи с этим агентство "Кабар" обратилось к Садыру Жапарову за комментарием.

Садыр Нургожоевич, 2 апреля на своей странице в социальной сети Вы сообщили, что подписали закон о некоммерческих организациях. Ваши слова о том, что неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались, никому не отчитывались, были подвергнуты критике со стороны НПО. Они утверждают, что прошли регистрацию и сдают соответствующую отчетность. Таким образом они обвиняют Вас в предоставлении неверной информации. Можете ли Вы это прокомментировать?

- Именно отдельные представители этих неправительственных организаций искажают информацию. Проект закона о внесении изменений в Закон "О некоммерческих организациях" обсуждался несколько месяцев. Тогда говорилось, что одной из главных целей его принятия была перерегистрация неправительственных организаций, финансируемых из-за границы, и придание им статуса "иностранного представителя".

Также было сказано, что государство должно знать, на какие конкретные цели расходуются полученные извне средства. Мои слова в соцсети были сказаны именно в этом контексте.

Это прекрасно поняли все неправительственные организации. А потом с улыбкой говорят "мы зарегистрированы". Скажите, кто зарегистрирован как "иностранный представитель"? Ни один из них не был зарегистрирован таким образом. Вот что я имел ввиду.

По данным Минюста, зарегистрировано около 25 тысяч неправительственных организаций, из них около 2 тысяч работают за счет средств иностранных доноров и их участия. Они пройдут перерегистрацию. Для "иностранных представителей" будет отдельный реестр. Вот и все. Они продолжат работать так, как работали до сегодняшнего дня. Я гарантирую, что никаких преследований не будет.

Повторюсь еще раз, мы не собираемся их преследовать. Просто нужно обеспечить открытость. Мы хотим, чтобы народ знал, кого финансируют из-за границы. Мы также добиваемся того, чтобы они осуществляли деятельность в соответствии со своим уставом. Что в этом плохого? Не следует понимать, что прозрачность означает, что государство интересуется их средствами. Если они получают гранты из других стран, зачем нам считать их деньги? Пусть они получают не миллионы, а миллиарды. Просто нам нужно знать их назначение.

Когда я сказал про бардак ("эшек жайлоо"), оказывается, их это сильно задело. Если в страну поступают миллионные средства, и мы не можем понять, на какие цели они расходуются, это разве не бардак? Наши намерения лишь в том, чтобы часть этих денег не были использованы для вмешательства в наши внутренние дела. Если есть некоммерческие организации, которые хотят заниматься политикой, то они должны вступить в партию или создать новую партию. И пусть продолжают работать. Никто им этого не запрещает.

Закон принят. Необходимо работать по новым правилам. Для неправительственных организаций это не проблема. Не только я один, но и авторитетные эксперты говорят, что подобные законы есть и в других странах, даже в тех странах Запада, которые представители неправительственных организаций ставят нам в пример. Если им не верят, пусть поищут в Интернете.

Еще одна тема, которая стала актуальной в последнее время, связана с состоянием наших дорог. В соцсетях говорят, что асфальт на некоторых дорогах растаял вместе со снегом, а Минтранс обвиняют в плохой работе. Что на самом деле является причиной некачественного строительства дорог? Дело в недостаточном контроле, или нет хороших специалистов?

- Да, я в курсе о поступающих жалобах на состояние дорог в адрес Минтранса, в том числе и на улицах Бишкека. Есть и те, кто обращает внимание на то, что дороги, построенные министерством, некачественные и быстро приходят в негодность. Это тоже правильно. Однако есть ситуации, которые необходимо разъяснять общественности.

Например, как работал Минтранс в сфере дорожного строительства на протяжении 30 лет? Если им нужно было заасфальтировать дорогу длиной 100 километров, они привлекали частные компании, рассчитывали стоимость работ и требовали 10% от этой суммы у этих же компаний. Конечно, эти 10% они вносили не в министерство, а в свой карман. А после того, как частные компании завершали строительство, они для того, чтобы сдать в эксплуатацию, давали еще определенную сумму.

После того, как мы пришли к власти, мы провели аудит и проверку всех отраслей экономики. Увидев такую гнилую систему, мы начали бороться с ней и строить ту, которая будет работать на благо государства. Поэтому мы решили, что строить дороги будет Минтранс, а не частные компании. Желали сами строить, но не было своей спецтехники.

За последние три года для строительства и ремонта дорог планировалось закупить более 700 машин, а в 2022-2023 годах в страну доставлено и распределено по регионам 297 единиц техники. Мы еще возьмем. В этом году ожидается поступление еще 453 единиц новой техники.

Для усиления технической базы, поиска специалистов и стабилизации работы потребовалось определенное время, поскольку нет государственных компаний, занимающихся строительством дорог, а все лучшие специалисты разъехались по разным направлениям.

Строительство дорог началось лишь в прошлом году. Однако из-за недостатка квалифицированных специалистов пришлось поручить частным компаниям некоторые участки работ, чтобы завершить их в срок. Несмотря на это, уже можно увидеть продвижение и результаты.

В Кыргызстане насчитывается 34 тысячи километров автомобильных дорог, при этом около 19 тысяч километров находятся на балансе Министерства транспорта и коммуникаций. Ремонт, обслуживание и асфальтирование дорог международного, государственного и местного значения являются прямыми обязанностями ведомства.

В 2023 году было запланировано асфальтирование 621 километра, однако благодаря ускоренному темпу работ было построено более 673 километров. В регионах были установлены асфальтобетонные заводы, и дальнейшие усилия направлены на открытие подобных заводов во всех семи областях.

Сами посчитайте: в 2021 году было асфальтировано 230,4 километра дорог, а в 2022 году - 488,6 километра. В 2023 году было асфальтировано 673 километра новых дорог по всей республике, что превысило запланированный план.

Кроме того, с прошлого года битум, который является основным строительным материалом для ремонта и строительства дорог общего пользования, импортируется напрямую от производителей без посредников по выгодной цене.

Мы не увеличивали средства на асфальтирование дорог. Результат объясняется тем, что мы начали сами строить, как уже упоминалось выше. Конечно, есть определенные недочеты в качестве. Однако, как гласит поговорка, всему свое время, и наши транспортники постепенно достигнут высокого качества. Я думаю, что этот процесс займет от 3-х до 5 лет.

Чтобы исключить зависимость от частных компаний и обеспечить регулярное и своевременное обновление дорожных знаков, с марта 2023 года министерство производит их самостоятельно.

В Бишкеке также наблюдается подобное явление. Например, в прошлом году, когда 18 улиц в столице требовали капитального ремонта, "Бишкекасфальтсервис" понимая, что не сможет выполнить этот объем в срок, разделило работы между 15-ю частными компаниями. В работе шести из них были обнаружены дефекты, и теперь они будут исправлять их за свой счет. Они также будут внесены в черный список, и им больше не разрешат проводить подобные работы.





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