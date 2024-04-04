Не поддерживали ни одного коррупционера — президент прокомментировал заявление Жусупбека Коргонбай уулу

С.Жапаров: Он занимает этот пост, потому что он – министр, который хорошо выполняет свою работу и решительно борется с коррупцией и воровством.

Накануне в Жогорку Кенеше была создана депутатская комиссия по изучению деятельности министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Причиной этому стали высказывания депутата Жусупбека Коргонбай уулу в адрес министра. С высокой трибуны народный избранник заявил, что Бейшеналиев вошел в доверие президента и занят неправильными делами. Мнением о конфликте депутата с министром в интервью агентству «Кабар» поделился президент Садыр Жапаров.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте!

— Садыр Нургожоевич, если можно, сейчас мы обратимся к вопросам, связанным с министром здравоохранения Алымкадыром Бейшеналиевым. Первый вопрос: депутат Жогорку Кенеша Жусупбек Коргонбай уулу утверждает, что Алымкадыр Бейшеналиев, войдя в доверие президента, совершает неправильные вещи. Имеется ли у вас дружеские отношения с министром?

— Он мне не друг, не брат и не сват. Он занимает этот пост, потому что он – министр, который хорошо выполняет свою работу и решительно борется с коррупцией и воровством. Я поставил перед ним условие: «разрушь и устрани коррумпированную систему, укоренившуюся в Минздраве за последние 30 лет, и создай благоприятные условия для простых людей».

Он делает все, что в его силах. Мы все знаем, что есть те, кто этому очень сильно противится. Я не защищаю только этого министра. Я буду защищать всех министров, которые борются с коррупцией и препятствуют воровству.

Если они сами будут участвовать в коррупции и воровстве, таким министрам не будет пощады. Это очевидно. Но если мы будем со всех сторон атаковать министров, которые борются с коррупцией и воровством, то завтра никто не захочет работать. Вместо этого они будут лишь тихонько отсиживаться.

Мы уже насмотрелись на тех, кто лишь имитирует активность, а на самом деле придерживается позиции, типа «не буду ни с кем портить отношений». Но время не ждет. Мы должны работать быстро. Предвзятыми не будем, будем внимательно выслушивать обе стороны. Если факты, заявленные депутатом, подтвердятся, обязательно будет применено наказание.

— Депутат обвинил Алымкадыра Бейшеналиева в ряде нарушений закона. Одно из них связано с запуском реабилитационного центра «Алтын балалык». Вы лично поручили запустить этот центр и участвовали в его открытии. Вы же были в курсе о ходе строительных работ? Возможно ли, что половина выделенных средств были растрачены, как об этом утверждает депутат Жусупбек Коргонбай уулу?

— Пусть они и это проверят. Они создали депутатскую комиссию. Пусть увидят своими глазами. Но я должен кое-что сказать. Когда я вступил в должность, побывав впервые на месте центра, я увидел, что там был лишь каркас здания.

Я обратился за помощью к бизнесменам с просьбой помочь полностью завершить работы. В то время у государства не было денег. Они подсчитали и сказали, что на реализацию проекта потребуется 15 млн долларов (1,5 млрд сомов), но по их словам, они не в силах были это сделать, потому что общая площадь составляла 28 000 квадратных метров. Потом мы решили, что как-нибудь сделаем все сами и организовали марафон.

От населения получено 58 млн сомов. «Кумтор» направил 200 млн сомов, Эпид. Фонд – 33 млн сомов. Всего выделено 291 млн сомов. Если выяснится, что он присвоил эти деньги, как сказал депутат, мы его накажем и заставим вернуть. Мы не защищали и не будем защищать ни одного министра за коррупцию или воровство. Много министров уже ушло. Вы же видите, сколько из них были задержаны.

— Депутат также сообщил, что у министра есть десятки так называемых элитных квартир, а также огромное богатство. Он говорит, что имущество есть даже в Дубае и Турции. Будет ли проверка?

— Пусть проверят. Когда покупал? На какие средства были куплены? Если выяснится, что приобрел за последние три года, то будем конфисковывать, привлечем к ответственности. Потому что до 2020 года, насколько мне известно, у Алымкадыра Бейшеналиева не было квартир ни в Дубае, ни в Турции.

Беседовал директор КНИА «Кабар»

Медербек Шерметалиев