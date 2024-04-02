Ни один тыйын не ушел в «левый» карман — Ташиев о деньгах от борьбы с коррупцией

К.Ташиев: ГКНБ тоже их не присвоил.

Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Камчыбек Ташиев дал развернутое интервью, где рассказал о деньгах, которые поступают от борьбы с коррупцией.

Он опровергнул доводы о якобы неучтенных суммах, которые, по мнению «новоиспеченных экспертов», могут уходить в «левый» карман.

«Ни один тыйын не ушел в «левый» карман. ГКНБ тоже их не присвоил. За последние три года все средства от процесса так называемой кустуризации перечислены на банковский счет с дальнейшей их передачей в казну государства», — сказал Ташиев.

Напомним, ранее Минфин сообщал, что деньги от борьбы с коррупцией хранятся на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также на депозитном счете Минфина.

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