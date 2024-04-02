Камчыбек Ташиев: Суваналиева не зря называли "деревянным генералом"

По словам Камчыбека Ташиева, Суваналиев уже показал свой уровень на посту главы Баткенской области.

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью в интервью "7 канал" также прокомментировал заявление бывшего генерала милиции и экс-губернатора Баткенской области Омурбека Суваналиева. Последний, напомним, заявил, что нет никакого учета поступившим деньгам в результате так называемой "кустуризации". "Мы должны были сделать все законно. Не думаю, что сможем искоренить коррупцию силой", - сказал он.

По словам Камчыбека Ташиева, Суваналиев уже показал свой уровень на посту главы Баткенской области.

"Баткенские события на границе в 2021 году показали его уровень и то, почему его в свое время называли "деревянным генералом" и "к..тани". Видно было, что он вполне заслужил приложенные к нему эпитеты. Поэтому его и сняли с должности. Если вы спросите жителей Баткена, а не меня, то получите более полный ответ.

Суваналиев любит называть себя генералом. В чине генерала он пробыл всего полгода на своей должности, но и за это время ничего толком не смог сделать. Лично я за время пребывания на госдолжностях носил звание генерала более 6 лет, а, в целом, с момента получения этого звания прошло 15 лет. То есть генеральское звание носил и ношу в настоящий момент. Народ все видит, кто на что способен.

Средства, собранные у воров, грабящих народ с момента обретения независимости, в первую очередь используются для улучшения социальной жизни населения. Строительство ипотечных домов для нуждающихся граждан в каждом регионе, новые школы, детские сады, дороги – результат нашей работы. Если брать только один военный сектор, то за последние 2 года на укрепление нашей армии было потрачено более 2 миллиардов долларов.

Я не буду рассказывать все. Короче говоря, "собаки лают, караван идет". Мы продолжим работать на государство. Все будет взвешено самой историей. В ближайшее время мы объявим, сколько денег получено в результате борьбы с коррупцией, в какой день они были получены и от кого они были получены. Из этого списка каждый может наглядно увидеть, сколько денег он отдал государству. Это будет наш ответ всем говорунам, особенно, тем, кто делает грязные намеки про "левый карман". Лично я ни одного государственного тыйына не присвою. Гарантирую это на сто процентов!

Потому что, повторюсь еще раз, очень сложно очистить общество от воров, которые, как пиявки, присосались к государству. Работа еще не закончена, так как воры очень организованы. Но мы все вернем народу. Пожалуйста, подождите", - заявил Камчыбек Ташиев.





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