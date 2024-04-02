Камчыбек Ташиев: Общая сумма от борьбы с коррупцией превысила 100 млрд сомов

К.Ташиев: Сегодня в государственный бюджет наличными перечислено 40 миллиардов сомов.

Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев в интервью "7 канал" прокомментировал информацию Министерства финансов КР по поводу поступивших в бюджет Кыргызстана 20 млрд сомов от борьбы с коррупцией за последние 3 года.

По его словам, его ведомство перечислило больше финансовых средств.

"Сделаю уточнение по поводу поступивших сегодня в казну средств. Информация по поводу 20 миллиардами сомов, - это немного устаревшая информация. Сегодня в государственный бюджет наличными перечислено 40 миллиардов сомов. Если же мы еще возьмем в расчет пока еще не перечисленные государству денежные средства, а также разного рода недвижимые имущества, скот, автомобили и так далее, то общая сумма от борьбы с коррупцией за последние три года превысила 100 миллиардов сомов. После завершения судебных дел оставшиеся средства поступят непосредственно в казну", - заявил Камчыбек Ташиев.





URL: https://www.vb.kg/436185