Алмамбетов: Массовое выдворение таджиков из России после событий в Крокусе, может коснуться Кыргызстана

И в продолжение последствий теракта в Подмосковье.
Эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов считает, что «массовое выдворение таджиков из России после событий в Крокусе, может коснуться Кыргызстана».
Для кыргызоязычных подписчиков советую к просмотру полный эфир с раскладами от эксперта.
Если коротко, то беспокойство вполне обоснованное. И оно гораздо более справедливое, нежели беспокойства наших либералов по поводу возможного роста бытовой мигрантофобии в российском обществе.
Десятки тысяч молодых таджиков вынужденно возвращаются домой, где их не ждет никаких перспектив и отсутствует возможность трудоустройства. Градус социального напряжения в обществе будет расти. Рахмон, с Кыргызстаном. Любая провокация на границе Баткенской области может перерасти в полномасштабный вооруженный конфликт. А провокации случаются, как мы знаем, в начале сельскохозяйственного сезона, — то есть в апреле/мае месяце.
Нашим силовикам необходимо быть готовыми к подобному развороту событий, и просчитывать сценарии очередного конфликта.