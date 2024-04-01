Алмамбетов: Массовое выдворение таджиков из России после событий в Крокусе, может коснуться Кыргызстана

И в продолжение последствий теракта в Подмосковье.

Эксперт по вопросам безопасности Динмухамед Алмамбетов считает, что «массовое выдворение таджиков из России после событий в Крокусе, может коснуться Кыргызстана».

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Если коротко, то беспокойство вполне обоснованное. И оно гораздо более справедливое, нежели беспокойства наших либералов по поводу возможного роста бытовой мигрантофобии в российском обществе.