Сапар Исаков - крыса, которая прогрызла и обворовала энергетическую отрасль Кыргызстана...

Бишкек, "Саясат.kg". В результате 37 миллионов долларов, выделенных Россией на проект под руководством Сапара Исакова, пропали без вести.

Сегодня Министерство энергетики опубликовало список гидроэлектростанций, которые строились и реконструировались за последние 3 года. Увидев это, я очень обрадовался. За годы независимости государства такого строительства не было. К сожалению, из энергетического сектора были украдены и разворованы деньги, выделенные на его развитие.

Например, Сапар Исаков –крыса, которая проела, своровала и ограбила кредиты, предоставленные для строительства ГЭС и ТЭЦ Кыргызстана.

Первый пример,

Для реконструкции ТЭЦ в Бишкеке из Китая был получен кредит в размере 386 миллионов долларов. Из них 111 миллионов долларов были похищены, и на основании возбужденного уголовного дела Сапар Исаков был арестован. Как вы помните, правительство во главе с Сапаром Исаковым в то время указывало, что плоскогубцы получали по 500 долларов.

Второй пример,

Кыргызстан подписал контракт с Россией на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, российская сторона вложила 37 миллионов долларов. Дело затянулось, и Сапар Исаков расторг договор с русскими. Вместо него Сапар Исаков пригласил чешскую компанию “Лигласс” и пообещал построить 12 ГЭС, включая Верхне-Нарынский каскад ГЭС. Впоследствии выяснилось, что чешская компания является мошенником, не имеющая адреса. В результате 37 миллионов долларов, выделенных Россией на проект под руководством Сапара Исакова, пропали без вести.

Сапар Исаков был арестован по этим преступлениям и сбежал из тюрьмы во время беспорядков 2020 года. В результате Сапар Исаков нанес энергетической отрасли ущерб в размере 111 миллионов долларов по Бишкекской ТЭЦ и 37 миллионов долларов по ГЭС.

Сапар Исаков своровал 148 миллионов долларов – сумму приличную, на которую можно было построить более 160 школ. Желтая крыса, которая проела добро кыргызского народа, теперь прячется за границей и наслаждается жизнью.