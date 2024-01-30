Осконбай Жээнбаев, экс-депутат ЖК: Различия между бывшим парламентским и сегодняшним президентским правлением

Бишкек, "Саясат.kg". Решимость Садыра Жапарова, выбравшего президентскую форму правления - дала результаты.

- Я ознакомился со списком работ, проделанных за трехлетний период президентства Садыра Жапарова.

Список действительно длинный, внушительный, с доказательствами того, что сделано очень много. Показатели строительства, протяженность завершенных дорог, производственные предприятия, железная дорога, набирающая мощь кыргызская армия, это вертолеты, самолеты, техника, прибывающая в сферу МЧС и для дорожного строительства, пассажирских перевозок.

Я связал такие краткосрочные результаты с правильным выбором государственного управления. Например, в период с 2010 по 2023 год мы пробовали выбрать парламентский путь правления. Власть тогда стала трехглавой. Название было - парламентская страна, но основная власть находилась в руках президента, а состав правительства разделили фракции. Несмотря на несоответствие специальности и уровня, в доставшиеся министерства как вздумается назначали своих членов из фракции.

Никто не брал на себя ответственность за государство, трехглавая власть ссылалась друг на друга, а тем временем процветала коррупция и формировались политические кланы. В результате парламентское правление показало, что кыргызам такая система совсем не подходит.

Решимость Садыра Жапарова, выбравшего президентскую форму правления - “взять на себя бремя народа, всю ответственность на себя, с кого будет требование и спрос" - дала результаты. Бюджет удвоился, налогов и таможенных платежей собирается в 3 раза больше.

Создается инвестиционный климат, бизнес высвободился от коррупция и давления организованной преступности. Ограничены проверки, которые негативно влияли на бизнес. Есть еще много обнадеживающих доказательств, поднимающих настроение. На самом деле, было непросто за короткий период времени поставить на рельсы и очистить систему, погрязшую в болоте более 30 лет, и глубоко укоренившуюся преступность. Что я этим хочу сказать - наш выбор президентской формы правления был правильным.