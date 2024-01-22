Садыр Жапаров призвал не политизировать ситуацию с внешним долгом и кредитами

«Ранее взятые кредиты ушли словно в песок, мы больше этого не допустим»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью агентству «Кабар» высказался о внешнем долге страны.

Он пообещал, что к 2035 году Кыргызстан полностью рассчитается с внешним долгом.

«Отныне нет оснований для беспокойства по поводу внешних заимствований. Никакой угрозы нет.

Во-первых, ранее полученные кредиты не были использованы на самоокупаемые проекты. Деньги уходили словно в песок. Последние кредиты, взятые на альтернативную дорогу Север-Юг, Датка-Кемин, ТЭЦ, были правильны. Нам были нужны эти проекты. Но обошлись они нам в два раза дороже. Контроль было очень плохой, было воровство. Эти проекты можно было закончить за половину стоимости. И срок окупаемости был бы короче. Сейчас наступил срок погашения этих долгов, и мы приступили к их выплате.

К 2035 году мы погасим ранее взятые долги. Некоторые наши граждане критикуют словами: «Вы же говорили, что выплатите долг за два-три года? Почему не выплатили?» Мы можем собрать все наши резервы и выплатить. У нашего государства хватит на это сил. Раньше было иначе. Вы это хорошо знаете. Но при получении кредита в договоре были условия: «Если вы захотите выплатить долг раньше срока, то процентная ставка будет намного выше». Нам это невыгодно. Необоснованные расходы. Поэтому мы будем оплачивать долг по графику. В этом нет никаких рисков. Потому что, вы видите, во сколько раз увеличился наш бюджет. Действительно, раньше существовали опасения, что мы не сможем погасить наш внешний долг, потому что наш бюджет был слабым», - сказал Жапаров.

По его словам, сейчас власти действуют по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

«Приведу только один пример: Мы готовы взять кредит на строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Мы скоро получим средства. Если ГЭС «Камбар-Ата-1» будет достроен, он окупится через 12-13 лет. После этого, как и Токтогульская ГЭС, он будет приносить пользу государству на протяжении всей жизни.

А железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан заставляет задуматься. Сумма очень большая. Этот проект окупится через 35-40 лет. Но наше государство из тупикового станет транзитным. Эта дорога будет служить кыргызскому народу и нашей стране всю жизнь. Мы ищем пути реализации этого проекта иным путем, а не за счет внешних заимствований. Даст Бог, мы решим эту проблему. Скоро начнем строительство железной дороги.

Вам не стоит беспокоиться о долгах, взятых на другие проекты. Каждый нынешний проект - это проект, который окупит себя, не затрагивая государственный бюджет. Ранее взятые долги ушли словно в песок. Они либо не оправдали себя, либо не принесли пользы государству. Мы больше этого не допустим. Проведем все расчеты, прежде чем начать реализацию. Мы не одобрим проекты, которые не оправдают себя в краткосрочной перспективе. Поэтому нет причин для беспокойства. Можете более не поднимать эту тему. Не надо политизировать», - заявил глава государства.

Вести.kg