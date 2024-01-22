Садыр Жапаров высказался о внешнем долге страны, строительстве «Камбар-Аты-1» и водных проблемах ЦА

С.Жапаров: У нашего государства хватит на это силы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью агентству «Кабар» ответил на ряд актуальных вопросов, касающихся, в частности, внешнего долга страны, реализации проектов по строительству ГЭС «Камбар-Аты-1», железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», водных проблемах и другом.

- Перед Новым годом были разговоры, что наш внешний долг увеличился. Какова ситуация с долгом? Есть ли повод для беспокойства? Получаем ли мы займы? Если да, то для каких целей?

- Отныне нет оснований для беспокойства по поводу внешних заимствований. Никакой угрозы нет. Во-первых, ранее полученные кредиты не были использованы на самоокупаемые проекты.

Деньги уходили словно в песок. Последние кредиты, взятые на альтернативную дорогу Север-Юг, Датка-Кемин, ТЭЦ, были правильны. Нам были нужны эти проекты. Но обошлись они нам в два раза дороже. Контроль было очень плохой, было воровство.

Эти проекты можно было закончить за половину стоимости. И срок окупаемости был бы короче. Сейчас наступил срок погашения этих долгов, и мы приступили к их выплате.

К 2035 году мы погасим ранее взятые долги. Некоторые наши граждане критикуют словами: «Вы же говорили, что выплатите долг за два-три года? Почему не выплатили?» Мы можем собрать все наши резервы и выплатить. У нашего государства хватит на это силы. Раньше было иначе. Вы это хорошо знаете.

Но при получении кредита в договоре были условия: «Если вы захотите выплатить долг раньше срока, то процентная ставка будет намного выше». Нам это невыгодно. Необоснованные расходы.

Поэтому мы будем оплачивать долг по графику. В этом нет никаких рисков. Потому что вы видите, во сколько раз увеличился наш бюджет. Действительно, раньше существовали опасения, что мы не сможем погасить наш внешний долг, потому что наш бюджет был слабым.

Во-вторых, мы точно рассчитали, какой проект, при каких условиях и когда выйдет на самоокупаемость. Сейчас мы действуем по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Приведу только один пример: Мы готовы взять кредит на строительство Камбар-Атинской ГЭС-1. Мы скоро получим средства. Если ГЭС «Камбар-Ата-1» будет достроен, он окупится через 12-13 лет. После этого, как и Токтогульская ГЭС, он будет приносить пользу государству на протяжении всей жизни.

А железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан заставляет задуматься. Сумма очень большая. Этот проект окупится через 35-40 лет. Но наше государство из тупикового станет транзитной.

Эта дорога будет служить кыргызскому народу и нашей стране всю жизнь. Мы ищем пути реализации этого проекта иным путем, а не за счет внешних заимствований. Даст Бог, мы решим эту проблему. Скоро начнем строительство железной дороги.

Вам не стоит беспокоиться о долгах, взятых на другие проекты. Каждый нынешний проект - это проект, который окупит себя, не затрагивая государственный бюджет.

Ранее взятые долги ушли словно в песок. Они либо не оправдали себя, либо не принесли пользы государству.

Мы больше этого не допустим. Проведем все расчеты, прежде чем начать реализацию. Мы не одобрим проекты, которые не оправдают себя в краткосрочной перспективе. Поэтому нет причин для беспокойства. Можете более не поднимать эту тему. Не надо политизировать.

- В последние годы нехватка оросительной воды чувствуется не только в нашей стране, но и в соседних. Вы говорили о том, что для решения этой проблемы в этом году будут построены бассейны суточного и декадного регулирования. В каких регионах они строятся?

Как известно, соседние страны используют поступающую от нас воду для орошения. Есть и те, кто говорит: «Если нам не хватает воды, почему бы нам не прекратить давать воду нашим соседям?» А если мы будем собирать воду в БСР и БДР, то будет ли достаточно оросительной воды для тех, кто живет ниже по течению?

- Что касается БСР и БДР, то построенные в прошлом бассейны не очищались. Из-за недостаточного накопления воды фермеры ощущали дефицит воды в оросительный сезон. В этом году мы всё очищаем.

Кроме того, я дал поручение о строительстве новых БСР и БДР по всей стране. Эти БСР и БДР в первую очередь полезны для наших соседей, живущих ниже по течению. Так как в поливной сезон возникают споры относительно текущей воды.

Если мы соберем в БСР и БДР талую воду зимой, с весны речная вода полностью будет течь к соседям. То есть, они будут получать даже больше воды, чем раньше.

В поливной сезон наши фермеры смогут использовать воду из БСР и БДР, а соседи – проточную воду.

В прошлый раз вы видели, как вода затопила Бишкек. В связи с отсутствием верхних бассейнов суточного регулирования, вода стекает в город, приводя к затоплению улиц.

Если бы были БСР, эти воды могли бы быть сохранены. Это происходит во всех регионах нашей страны. Если бы мы могли запасаться водой зимой, то и соседям хватило бы вдоволь.

Мы стремимся к тому, чтобы бесполезно стекающую зимой воду использовать с пользой так, чтобы потом не было споров. Мы будем давать соседям столько воды, сколько им нужно. Так и будет.

Приведу один пример. Мы же начали строить Камбар-Атинскую ГЭС-1. От этой гидроэлектростанции соседи получат выгоду в виде водных ресурсов. Мы получаем выгоду только от электроэнергии.

Мы используем только 1 процент воды Нарына для орошения и питьевой воды. 99 процентов поступает в Узбекистан и Казахстан. Когда Камбар-Атинская ГЭС-1 будет достроена, мы сможем использовать ее для получения электроэнергии зимой, а в поливной сезон отдавать соседям достаточно воды, собранной на Токтогульской ГЭС.

В настоящее время мы используем Токтогульскую ГЭС для производства электроэнергии зимой, однако летом приходится ее приостанавливать. Потому что, если мы не сохраним воду на следующую зиму, мы останемся без электричества.

Мы работаем над решением этих проблем.

Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях. Так как мы вечные соседи, мы должны думать о самых важных вопросах.

И абсурдно рассуждать, что «мы во главе воды и воды не дадим». Мы все братский народ, вечные соседи и во многом зависим друг от друга. Не буду всё перечислять, люди и сами это прекрасно знают.

Беседовал директор КНИА Кабар Медербек Шерметалиев