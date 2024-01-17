Журналист Нургазы Анаркулов прокомментировал нашумевшее фото с сыном президента

Второй ключевой момент...

Элементы черного пиара и передергивания фактов отмечает известный журналист Нургазы Анаркулов в истории с фото с сыном президента, которая, бурно обсуждается в социальных сетях.

В Фейсбуке Анаркулов написал, что как раз на этой встрече организованной по инициативе узбекской стороны, Рустаму Жапарову была передана информация о поступившем «заказе» на устранение президента Кыргызстана и главы ГКНБ.

«Определенный резонанс в обществе вызвала публикация фото на котором запечатлен сын президента Кыргызстана Садыра Жапарова - Рустам в окружении людей, якобы причастных к криминальным кругам Узбекистана.

Во-первых, как справедливо указывает источник, Салим Абдувалиев, он же «Салимбай» является также известным предпринимателем в Узбекистане и далеко за его пределами.Что не исключает широту его интересов в сфере бизнеса и предпринимательства.

Второй ключевой момент. И снова ссылаясь на первоисточник, можно отметить, что инициатором данной встречи выступила как раз таки узбекская сторона в лице, цитирую «одного из приближённых известного узбекского предпринимателя и кримавторитета Салима Абдувалиева».

В свете нашумевшего обращения депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева к лидеру узбекского криммира Салимбая байбача с неоднозначной просьбой “физической ликвидации первых лиц государственной власти КР напрашивается еще один вывод - сына президента хотели предупредить, поставить в известность, что поступил «расстрельный заказ».

Обоснованием этому служит то, и об этом указывалось выше, - что первоначально инициатором встречи выступила узбекская сторона.

Те, что хотели лишь предупредить о попытках, предпринимаемых против личности президента, с тем чтобы упредить их и не допустить подобных обращений …

Во всяком случае, если внимательно рассмотреть все причины состоявшейся встречи, то именно такие выводы и имеют место быть…

Потому как были бы другие цели у «визитеров», то они также обязательно выплыли бы наружу, став достоянием широкой общественности.

Поэтому, опираясь на приведенные источником доводы, ничего из того, что указывало бы на криминал здесь нет. И быть не могло ..» - заключил Нургазы Анаркулов.

Источник: Кабар