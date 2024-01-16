Эдиль Байсалов провел встречу с вице-премьер-министром Малайзии

Сообщается, что на встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Малайзией.

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов в рамках рабочего визита в Малайзию провел встречу с вице-премьер-министром этой страны Фадиллахом Юсофом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабмина.

Сообщается, что на встрече стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Кыргызстаном и Малайзией.

"Стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимоотношений и договорились о расширении интенсивности контактов между правительствами двух стран в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

В рамках встречи также обсуждались вопросы сотрудничества в сферах образования, культурного обмена, туризма и торговли.



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