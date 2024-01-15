Садыр Жапаров прокомментировал дело Имамидина Ташова

"И речь не только о них двоих, за ними стоят и другие группы".

Президент Садыр Жапаров в интервью государственному информагентству "Кабар" прокомментировал дело предпринимателя Имамидина Ташова.

Журналист напомнил, что Имамидин Ташов и Тилекмат Куренов объявлены в розыск по подозрению в попытке организации госпереворота. Также журналист напомнил, что во время выступления перед торговцами "Дордоя" в начале декабря президент заявил, что за митингами на рынках страны стоят некие группы, заинтересованные в раскачивании ситуации в стране. Он поинтересовался у Садыра Жапарова, имел ли он тогда в виду Ташова и Куренова.

"Да, вы правильно поняли. И речь не только о них двоих, за ними стоят и другие группы. Но народ за ними не пойдет. За ними нет массы. Они лишь прячутся за чьими-то спинами, занимаясь травлями и интригами. Есть среди них и те, кто рвется к власти, и те, кто с нашим приходом больше не может кормиться с кормушки. Если точнее, то это те, кто раньше воровал из казны и уклонялся от уплаты налогов, скрывая миллиардные доходы. Я говорил об этом, когда встречался на "Дордое" с торговцами рынка. Присутствовавшие кричали, что среди них таковых нет, и народ выступает против ККМ без корыстных целей. Но они и не могли знать, что среди них есть и те, кто хочет воспользоваться их положением. Представляясь торговцами базаров, отдельные лица присоединялись к митингующим и становились лидерами, призывая собрать максимальное число участников.

В их планах была организация массовых беспорядков, подстрелив нескольких участников или применив взрывные устройства, что могло бы повлечь гибель людей. Ответственность за трагический исход они бы возложили на власть и, тем самым усилив народный протест, вышли бы на более массовый митинг.

У них были очень корыстные планы. Но мы не дадим сбыться их злым умыслам. Мы тоже не дремлем. Большинство доверило нам судьбу государства, и мы должны оправдать доверие простого народа. Тилекмат Куренов и Имамидин Ташов нагло врут, говоря, что таких, как они, больше", - сказал президент.

Напомним, внедрение контрольно-кассовых машин на рынках страны вызвало массовые протесты предпринимателей. Торговцы рынков со всей страны выходили на митинги в течение недели. В результате кабмин отсрочил требование по внедрению ККМ до 1 июля. Виноватой в этой ситуации президент Садыр Жапаров назвал налоговую службу. По мнению президента, за недовольными торговцами стояли третьи силы.

Имамидин Ташов, которого упоминает президент, недавно выступил с видеообращением, рассказав о том, что неизвестные, представившись сотрудниками ГКНБ, похитили его и потребовали 100 млн сомов в левый карман. По его словам, такая практика применяется и в отношении других предпринимателей, которых задерживают силовики. После этого заявления в ГКНБ сообщили, что Ташов находится в розыске по делу о попытке госпереворота.



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