В Бишкеке начались переговоры глав МИД Кыргызстана и Турции 

По итогам планируется подписание ряда совместных документов.
В Бишкеке начались переговоры министров иностранных дел Кыргызстана - Жээнбека Кулубаева и Турции - Хакана Видана.
После церемонии торжественного приветствия и фотографирования стороны прошли в зал заседаний для обсуждения в узком составе.
Далее запланировано проведения переговоров в расширенном составе. По итогам планируется подписание ряда совместных документов.
Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Кыргызстан с официальным визитом.
Это первый официальный визит в 2023 году, который принимает Кыргызстан.
Кабар