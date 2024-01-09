В Бишкеке начались переговоры глав МИД Кыргызстана и Турции

По итогам планируется подписание ряда совместных документов.

В Бишкеке начались переговоры министров иностранных дел Кыргызстана - Жээнбека Кулубаева и Турции - Хакана Видана.

После церемонии торжественного приветствия и фотографирования стороны прошли в зал заседаний для обсуждения в узком составе.

Далее запланировано проведения переговоров в расширенном составе. По итогам планируется подписание ряда совместных документов.

Напомним, глава МИД Турции Хакан Фидан прибыл в Кыргызстан с официальным визитом.

Это первый официальный визит в 2023 году, который принимает Кыргызстан.

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