О Кольбаеве, политических убийствах и борьбе с криминалом. Предновогодний пост Ташиева

Отныне в Кыргызстане не будет никакой организованной преступности, воров в законе, "смотрящих" и "положенцев".

Камчыбек Ташиев на своей странице в Facebook опубликовал поздравительный пост, в котором рассказал о своих результатах работы и деятельности ГКНБ. В частности, глава ГКНБ остановился на вопросах ликвидации Камчы Кольбаева, борьбы с криминалом и коррупцией.

"Дорогие соотечественники! Прежде чем поздравить с наступающим Новым годом, я хотел бы остановиться на одном важном моменте.

Вот и 2024 год подошел. В мгновение ока прошло уже более трех лет с тех пор, как мы приступили к своим обязанностям. За эти три года команда, созданная нашим президентом, прошла через многие трудности. Мы преодолели множество препятствий. Среди них ГКНБ, который под моим руководством выполнил немало сложных задач. Как вы знаете, особенно в борьбе с коррупцией и преступностью мы рисковали и рискуем своими головами. Власть и криминал были переплетены, поэтому нам пришлось принимать смелые решения. Без этого невозможно было реформировать государство. Результат всем вам известен.

Сколько бы стран ни было в мире, известно, что коррупция есть везде. Разница лишь в уровне коррупции. В некоторых странах коррупция минимальная, а в других существуют целые коррупционные схемы. Можно сделать вывод, что коррупция никогда не исчезнет. А это значит, что борьба с ней всегда будет продолжаться.

Я не ошибусь, если скажу, что мы завершаем работу по уничтожению ОПГ в стране. Отныне в Кыргызстане не будет никакой организованной преступности, воров в законе, "смотрящих" и "положенцев". Для инвесторов, бизнесменов и простых людей в Кыргызстане будут созданы райские условия.

Здесь я бы хотел остановиться на одном моменте трехлетней давности. Как только мы пришли к власти, наш президент собрал всех нас и в моем присутствии и в присутствии главы МВД Улана Ниязбека сказал вору в законе Камчы Кольбаеву: "Хватит грабить инвесторов, бизнесменов и простых людей, работающих на рынках. Хватит воровать чужое имущество. Отныне будет порядок и все будут жить по законам государства".

Кольбаев тогда ответил: "Хорошо, я буду жить по законам, буду соблюдать порядок". Но несмотря на свои обещания, он продолжил заниматься своими делами. Было установлено, что он отобрал имущество у ряда наших сограждан, незаконно присвоил себе некоторые государственные предприятия, вымогал деньги у иностранных инвесторов, ставил на "отметку" некоторые крупные компании. И как при таком развиваться нашей стране? Как известно, основным направлением для развития любой страны является создание благоприятных условий для инвесторов. У нас же было наоборот. И вот получается, что все последние 30 лет наша страна двигалась назад. Отныне Кыргызстан станет раем для инвесторов и местных бизнесменов!

Продолжайте заниматься своим бизнесом. Отныне бизнес находится под защитой государства! Я гарантирую это!

Уважаемые граждане Кыргызстана! Если бы не воля главы государства, одних моих сил на все это не хватило! Не буду вспоминать старых руководителей. Не все, но многие из них поддерживали связь с криминалом. Борьбы с криминалом и ОПГ вообще не было. Наоборот, они сами присылали преступников к неугодным им оппозиционным политикам, некоторые из которых были убиты. Это не является секретом. Все мы об этом знаем. Эти все события происходили на наших с вами глазах буквально вчера. Теперь все это позади. Поэтому давайте оставим все плохое старого года позади и войдем в Новый год только с хорошим! Давайте помолимся Богу, чтобы Новый год стал хорошим для нашего любимого Кыргызстана! Желаю каждой семье добра и хороших свершений! Пусть над нашим Кыргызстаном будет мир! С новым годом, дорогие соотечественники!" - написал Ташиев.



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