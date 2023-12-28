Прекратите мошенничество! Президент обратился к инвесторам и госорганам

С.Жапаров: Не должно быть бюрократии!

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети обратился к инвесторам и государственным органам.

Текст обращения:

«Уважаемые кыргызстанцы!

В последние годы в нашу страну стали приезжать много инвесторов из зарубежных стран.

Конечно, это нас очень радует. Потому что без зарубежных инвестиций стране сложно развиваться.

К сожалению, некоторые инвесторы оказались обмануты частными предпринимателями и теперь они пишут заявления.

Разумеется, правоохранительные органы задерживают их и возвращают деньги инвестору.

Но это создает для них ненужное бремя и в глазах других снижает репутацию нашей страны.

Уважаемые соотечественники!

У кыргызов есть пословица: «Бир карын майды бир кумалак чиритет»

(«Одна ложка дегтя бочку меда портит»).

Среди нас есть несколько таких непорядочных людей.

Друзья, прекратите мошенничество!

Напоминание для инвесторов:

Для вас будет надежно, если вы будете максимально работать с государственными структурами, такими как Министерство экономики и торговли, Агентство по привлечению инвестиций, совместно с руководителями областных, районных, сельских управ.

Уважаемые руководители госорганов, вам также следует тесно сотрудничать с инвесторами.

Не должно быть такого, когда вы говорите, что у вас нет времени, приходите завтра, послезавтра. Не должно быть бюрократии!

Мы оцениваем работу каждого из вас, исходя из количества и объема инвесторов, приходящих в ваш регион.».