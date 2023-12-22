Садыр Жапаров едет в Санкт-Петербург на заседание глав ЕАЭС

В ходе заседания ВЕЭС президенты стран рассмотрят вопросы, необходимые для дальнейшей деятельности союза.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 25-26 декабря примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) и неформальной встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге (Россия). Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

В ходе заседания ВЕЭС президенты стран рассмотрят вопросы, необходимые для дальнейшей деятельности союза. В частности, утвердят членов коллегии комиссии и суда ЕАЭС, основные направления международной деятельности союза на 2024-й, ориентиры макроэкономической политики объединения на 2024-2025 годы. Рассмотрят задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза до 2030 и 2045 годов.

«В рамках заседания ожидается подписание соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС с Ираном. На неформальной встрече руководителей государств — членов СНГ будут подведены итоги взаимодействия в 2023-м, определены основные задачи на перспективу, состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным темам. Кыргызстан председательствовал в Содружестве в текущем году», — отметил Муратбек Азымбакиев.



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