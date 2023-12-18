Камчыбек Ташиев в больнице. Он сделал заявление о президентских амбициях

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что находится в больнице.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Камчыбека Ташиева, он только пришел в себя, три дня ему было плохо. И решил прокомментировать слова президента Садыра Жапарова, которые он сказал на прошедшем Народном курултае.

«Во-первых, глава государства сказал правильно: два друга не станут конфликтовать из-за карьеры. Во-вторых, для нас самое важное — будущее кыргызстанцев в мире и достатке. В-третьих, наш президент избран по прежней Конституции на шесть лет, а по нынешней может еще на один пятилетний срок избираться, поэтому поддержу Садыра Нургожоевича и надеюсь, что мы вместе будем служить кыргызскому народу. Через восемь лет, надеюсь, найдется среди кыргызов такой же человек, который будет гореть за свой народ, как мой друг Садыр», — написал глава ГКНБ.

И подписал: «17.12.23, время 21.45, из больницы».

Накануне во второй рабочий день Народного курултая президент Садыр Жапаров прокомментировал периодически возникающие разговоры о расколе с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Он заявил, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы внести раскол между ними.

И добавил: есть люди, распространяющие подобные слухи, они считают, что, рассорив двух товарищей, можно легче свергнуть власть.



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