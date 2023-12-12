Садыр Жапаров: Приграничный вопрос пытаемся решить дипломатическим путем

Вопрос делимитации и демаркации границ с Таджикистаном власти Кыргызстана пытаются решить дипломатическим путем.

Об этом заявил сегодня на церемонии открытия новой школы в селе Ак-Сай Баткенского района президент КР Садыр Жапаров.

«Баткенская область, граничащая с двумя странами, является особой стратегической территорией, поэтому здесь создаются благоприятные условия для постоянного проживания населения. Мы прекрасно знаем, что безопасность в регионе имеет для страны особое значение. В этом направлении, как вы знаете, мы пытаемся решить пограничный вопрос дипломатическим путем», — сказал глава государства.

Постоянно работает межправительственная комиссия по делимитации и демаркации границ. Будем надеяться, что наступит день, когда вопрос нашей границы будет решен. - Садыр Жапаров

«Самое главное, что у нас независимая страна, у нас есть народ, несущий флаг справедливости, у нас глубокая история», — добавил он.

Глава государства подчеркнул, что под девизом «Кыргызстан начинается с Баткена. Если Баткен будет развиваться, то и страна в целом будет развиваться» государство взяло развитие всей области в качестве приоритета и решило провести большую работу.

«С течением времени мы все больше ощущаем ценность нашего Баткена. Прошедшие события ясно и наглядно показали, насколько важна безопасность регионов, особенно приграничных районов, для мира государства и развития страны. Именно поэтому укрепление границ самого отдаленного, стратегически важного региона страны, всестороннее его развитие является нашим главным приоритетом, и мы концентрируем на этом все свое внимание. Я буду рад, даже если в Баткене будет хоть небольшой успех.

Сегодня мы открываем два совершенно новых села. В рамках восстановительных мероприятий после трагических событий создан генеральный план сел Капчыгай и Достук Баткенского района, а на месте разрушенных домов построены и переданы владельцам новые жилища с современными условиями.

Садыр Жапаров

Все это происходит благодаря вашей поддержке и доверию к стране. Доверие народа к власти и забота властей о народе — это гармоничный шаг к развитию. Сегодня, помимо двух сел, мы собираемся открыть около 30 социальных объектов по всей Баткенской области», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Открываются восемь школ, четыре детских сада, четыре ФАПа, один общемедицинский пункт, здание правления ГКНБ, один спортивный зал, один музей, одиннадцать скважин, два швейных цеха, одно ирригационное сооружение и одно предприятие по производству строительных материалов.

«Конечно, за последние два года нам пришлось пережить тяжелые испытания. Трагические события, произошедшие на границе, не следует забывать. В приграничном конфликте погибли наши солдаты, погибли даже простые граждане — мы понесли невосполнимую утрату. Да, таким образом дом и имущество были компенсированы и восстановлены. Однако невозможно компенсировать боль в сердцах наших граждан, потерявших своих близких. Мужество наших граждан, погибших, защищая Родину, никогда не будет забыто! Настоящие герои нашего народа, их родственники и граждане, пострадавшие в ходе инцидента, всегда будут под контролем государства. Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благодарность героическому народу Баткена, который является крепостью на границах Родины.

Сегодня приграничные села Лейлекского и Баткенского районов восстановлены. Мы своевременно, качественно, с соблюдением всех необходимых условий восстановили 417 домов и заселили пострадавших граждан в свои новые жилища. Здесь были разрушены не только жилые дома, но и ряд социальных объектов: школы, детские сады, административные здания», — отметил Садыр Жапаров.

Он осмотрел здание новой школы, рассчитанной на 275 мест. Ему показали учебные классы, спортивный зал, столовую, библиотеку и другие помещения.



Ссылка: https://24.kg/vlast/282022/