Кыргызстан вошел в состав бюро Европейской экономической комиссии ООН

Кыргызстан впервые в истории вошел в состав бюро ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству.

Директор центра ГЧП Санжар Болотов принял участие в седьмой сессии рабочей группы по ГЧП, организованной Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) в Женеве (Швейцария). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Санжар Болотов выступил в качестве одного из основных докладчиков сессии. Одним из ключевых вопросов повестки стали выборы новых членов бюро ЕЭК ООН. По итогам голосования в новый состав включен Кыргызстан. В состав бюро также вошли представители Канады, Италии, Гаити и Греции.

«Кыргызстан впервые в истории вошел в состав бюро ЕЭК ООН по государственно-частному партнерству. Это позволит расширить текущее сотрудничество с ЕЭК ООН и другими международными организациями, а также создаст новые возможности для развития ГЧП в Кыргызстане», — говорится в сообщении.



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