Борьба с ОПГ и коррупцией. Камчыбек Ташиев строит новую систему нацбезопасности

И сегодняшней власти предстоит бороться со всеми этими вызовами.

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев на прошлой неделе открыл очередное здание ГКНБ в Панфиловском районе Чуйской области. В ходе церемонии открытия глава ГКНБ детально остановился на актуальных проблемах, стоящих перед обществом. В частности Ташиев отметил коррупцию, ОПГ, торговлю наркотиками, проституцию и религиозный экстремизм одними из главных угроз Кыргызстана. Также сюда можно отнести совершенствование мошеннических махинаций.

Важно отметить, что Ташиев один из немногих руководителей ГКНБ, кто открыто и прозрачно обозначил реальные проблемы страны. Точнее, открыто признал, что проблемы есть. Помнится, бывшие руководители силовых ведомств при прежних, лояльных к коррупции и к ОПГ властях, лишь на бумагах вели с ними бескомпромиссную борьбу по принципу «отныне в стране не будет неприкасаемых». Еще свежи в памяти слова Атамбаева и Жээнбекова, что «борьба с коррупцией будет жесткая, несмотря на брата, свата и родню». Атамбаев заявлял, Жээнбеков просил факты. Отмечалось, что борьба с коррупцией будет вестись «совершенно» на другом уровне. На деле именно при них такие монстры, как Камчы Кольбаев и Райымбек Матраимов сколотили свои миллиардные империи и стали негласными королями нашего времени. Другими словами, они и им подобные «прикарманили» Кыргызстан. Государственный аппарат, включая местные советы на местах, работали во благо их интересов.

По мнению военного эксперта Токтогула Какчекеева, для эффективной борьбы с такими явлениями, как коррупция и ОПГ, государству нужны опытные и надежные кадры.

«Я сторонник того мнения, что нужно привлекать молодежь. Но, здесь есть один нюанс – молодежь необходимо натаскивать и обучать. А ситуация в стране непростая. Раньше, в советское время, была целая методика по подготовке молодых кадров. Сейчас же можно прислушаться к опыту ветеранов МВД, ГКНБ. Также возможно есть смысл создания мониторинговой службы, которая будет отслеживать социальную и общественную ситуацию в стране», - считает он.

Между тем, пока одни убивали, грабили, подкупали, угрожали и строили свои криминальные империи, народ жил сам по себе и лишь когда терпению приходил конец, выходил на митинги и протестовал.

Миграция стала одним из главных методов заработка молодежи и обустройства личной жизни. На сегодня более миллиона наших соотечественников находятся в вынужденной миграции и работают на экономику других стран. Примерно столько же находятся в чемоданном настроении, переживая о своем завтрашнем дне. Подавляющее большинство мигрантов – это молодежь, локомотив развития.

На фоне слабых властей, беспринципности и продажности чиновников Кыргызстан столкнулся с новыми вызовами – торговля наркотиками через интернет, вовлечение студентов в порнобизнес, проституция, киберпреступность и новые схемы мошенничества. В то время, как руководители силовых структур были заняты не прямыми своими обязанностями, а лишь собственным обогащением, ситуация вышла из под контроля и превратилась в огромный клубок социальных проблем. По словам Камчыбека Ташиева, ГКНБ выявил притон под видом свадебного салона, где тайно оказывались интимные услуги иностранным гражданам. 98% девушек, занимавшиеся проституцией, оказались студентами ВУЗов. Это тревожный сигнал.

В свою очередь, в силу того, что должным образом не проводился мониторинг и анализ ситуации в религиозной сфере, страну начали охватывать новые течения ислама. Дошло до того, что одно течение полностью отвергает и отрицает другое. На корню перечеркивают культуру, язык и другие особенности нации. Появился раскол и противоречие.

И сегодняшней власти предстоит бороться со всеми этими вызовами. Несомненно, одним желанием, волей и одним Ташиевым все проблемы не решить. Отдельные направления требуют прямой реакции самого общества, институтов семьи, образования и других социально важных сфер жизнедеятельности государства.

Как отметил агентству «Кабар» Токтогул Какчекеев, Камчыбек Ташиев строит новую систему национальной безопасности.

«Ташиев начал бескомпромиссную борьбу с явлениями, которые копились у нас в стране годами. В ходе этой борьбы вдруг появилась угроза его безопасности, о которой говорит президент. Это очень плохой симптом для такого маленького государства, как Кыргызстан», - заключил он.

Между тем, глава государства Садыр Жапаров поручил усилить личную охрану главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. По словам пресс-секретаря президента Аската Алагозова, охрана Камчыбека Ташиева была усилена и раньше. «Сейчас же ее усилили дополнительно», - сказал он СМИ.

Кабар