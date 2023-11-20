Бакетаев: Бишкек сегодня старается отходить от страусиной политики

Президент КР Садыр Жапаров и Председатель КНР Си Цзиньпинь предложили мирный вариант решения Палестино-Израильской трагедии и их предложения во многом схожи.

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули в Пекине озвучил свое предложение по мирному урегулированию. План Пекина, в отличие от плана ООН, состоит всего из трех пунктов.

"Главным приоритетом сейчас является скорейшее прекращение огня, чтобы избежать расширения или даже выхода конфликта из-под контроля и возникновения серьезного гуманитарного кризиса", - выразил мнение председатель КНР.

Господин Си заявил, что Китай готов работать с Египтом и арабскими странами, чтобы "содействовать всеобъемлющему, справедливому и прочному решению палестинского вопроса". По его словам, фундаментальным способом разрешения конфликта является

1. "реализация "решения о двух государствах",

2. создание независимого палестинского государства

3. достижение мирного сосуществования" между двумя сторонами конфликта.

Как мы видим, имея некоторые расхождения в деталях, призывы Садыра Жапарова, в основном, созвучны с предложениями Си Цзиньпина и Мартина Гриффитса. Также важно, что Кыргызстан в последнее время все чаще открыто высказывает свою позицию по тем или иным геополитическим вопросам. В условиях современного мира, когда на наших глазах меняется архитектура мировой безопасности, Бишкек старается отходить от страусиной политики и активно отстаивать свои взгляды и интересы.

Президент КР Садыр Жапаров выступил на 8-ом внеочередном Саммите Организации Исламского Сотрудничества в Эр- Рияде, который проходил на фоне пылающего конфликта в Секторе Газа. Уже почти полтора месяца мир наблюдает за развитием ситуации в Израиле и на оккупированной палестинской территории.

Глава государства от имени кыргызстанцев высказал соболезнования народу Палестины и заверил, что Кыргызстан готов оказать гуманитарную помощь. Он также выразил готовность оказать поддержку палестинцам, призвал Израиль к прекращению "внешней агрессии", ведущей к гибели мирного населения.

Происходящее в секторе Газа он назвал беспрецедентной гуманитарной катастрофой, которая должна быть осуждена международным сообществом.

Президент подчеркнул, что Кыргызстан признает законные права палестинского народа на независимость и создание суверенного государства. По его мнению, единственное правильное решение, отвечающее интересам и желаниям палестинцев,- это выполнение соответствующих резолюций Совбеза и Генассамблеи ООН. Он призвал эти структуры принять эффективные и решительные меры для прекращения насилия и урегулирования кризиса безопасности в секторе Газа.

Наряду с этим он призвал нашу исламскую умму "убедить" международное сообщество занять единую позицию и активизировать международные усилия, чтобы вовлечь конфликтующие стороны в переговорный процесс.

Точка зрения Жапарова во многом совпадает с мнением ООН. Несколько дней назад в Женеве заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предложил план из десяти пунктов по прекращению кровопролития в Газе, в соответствии с которыми необходимо:

1. облегчить поток автоколонн с гумпомощью,

2. открыть другие КПП, кроме "Рафаха",

3. разрешить доставку топлива,

4. не препятствовать распределению гуманитарной помощи,

5. увеличить количество приютов для перемещенных лиц,

6. создать систему защиты убежищ,

7. организовать общественные центры распределения помощи,

8. разрешить перемещение гражданских лиц в безопасные районы,

9. выделить ООН 1,2 миллиарда долларов,

10. обеспечить прекращение огня

За тридцать лет новейшей истории наша страна, наш народ претерпел целый ряд политических взлетов и падений, но каждый раз мы встаем и идём вперёд. При этом мы всегда готовы оказать поддержку другим народам. Алга Кыргызстан!

Автор: политолог Бакыт Бакетаев





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