Президент: Кыргызская Республика готова оказать гуманитарную помощь для облегчения страданий мирного населения в секторе Газа

Бишкек, "Саясат.kg". Мы считаем, что наша общая обязанность — оказывать поддержку нашим палестинским братьям

Садыр Жапаров на восьмом внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества признал законные права палестинского народа на независимость и создание суверенного государства, а также призвал прекратить убийство людей:

«Кыргызский народ разделяет горе семей, потерявших близких в результате этого конфликта, и всех палестинских граждан, понесших огромные потери и страдания в результате насилия, которое усилилось более месяца назад. Каждая потерянная жизнь большая трагедия. Кыргызская Республика готова оказать гуманитарную помощь для облегчения страданий мирного населения в секторе Газа. Мы считаем, что наша общая обязанность — оказывать поддержку нашим палестинским братьям в прекращении внешней агрессии и гибели невинных людей, а также предоставлять гуманитарную помощь. Боевые действия в секторе Газа привели к многочисленным жертвам и страданиям палестинского народа, что является беспрецедентной гуманитарной катастрофой».