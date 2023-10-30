Алмаз Исанов: Необходимо менять ценности в обществе, так как они приводят к устойчивым результатам

Бишкек, "Саясат.kg". Начальник управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики Алмаз Исанов принял участие в национальном форуме «Всё для образования – образование для всех».

В своём приветственном выступлении Алмаз Исанов отметил, что на саммите по Целям устойчивого развития, прошедшем 18-19 сентября 2023 года в Нью-Йорке, Президент Садыр Жапаров выделил два основных направления как прерогативу для Кыргызстана и одним из них является ЦУР-4. Для многих стран ЦУР являются индикатором развития.

Начальник управления политических и экономических исследований Администрации Президента Алмаз Исанов также подчеркнул важность образования и отметил два ключевых момента.

«Самое выгодное – это менять ценности в обществе, так как они приводят к устойчивым результатам, и ценности рождаются из системы образования. Образование должно быть рассчитано на будущее, потому что образование готовит специалистов, которые выйдут на рынок через 10-15 лет», - сказал Алмаз Исанов.

Национальные форумы по реализации ЦУР-4, проведённые Ассоциацией развития образования в Кыргызстане в 2018, 2019, 2021 годах, стали площадкой для диалога между государством и гражданским сектором в целях продвижения ЦУР-4. Участники форумов обменивались опытом по решению проблем в образовании и расширению возможностей для справедливого доступа к качественному образованию. Для ускоренного достижения ЦУР-4 важно взаимодействие всех заинтересованных сторон и объединение ресурсов государства, гражданского общества, академических структур, бизнеса и СМИ для трансформации образования.

В форуме приняли участие представители Администрации Президента Кыргызской Республики, Министерства образования и науки, Министерства труда, соцобеспечения и миграции, Кыргызской Академии образования, мэрии города Бишкека, Национального статистического комитета, различных образовательных учреждений и гражданского общества.