Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Кыргызстан с официальным визитом

Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Кыргызстан с официальным визитом.

Об этом стало известно на встрече министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Ду Дэвэнь.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита президента КР Садыра Жапарова в КНР и участия в первом саммите «Центральная Азия — Китай» в мае 2023 года.

Как отмечает пресс-служба МИД, также обсуждены вопросы подготовки и проведения взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, в том числе предстоящий официальный визит председателя кабинета министров Акылбека Жапарова в СУАР КНР и официальный визит премьера Государственного совета Китая Ли Цяна в Кыргызстан в октябре 2023 года.

Стороны обозначили важность ускорения продвижения проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, оптимизации работы КПП «Торугарт» и «Иркештам», а также укрепления межрегионального сотрудничества.



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