Садыр Жапаров ответил сенатору из США — речь об антироссийских санкциях

Сегодня СМИ сообщили, что Менендес написал президенту Кыргызстана письмо с просьбой тщательнее соблюдать антироссийские санкции.

Президент Садыр Жапаров в интервью информагентству "Кабар" прокомментировал письмо американского сенатора Роберта Менендеса.

Сегодня СМИ сообщили, что Менендес написал президенту КР письмо с просьбой тщательнее соблюдать антироссийские санкции.

В ходе интервью главу государства попросили прокомментировать информацию о том, что одна кыргызстанская компания ввозила беспилотники из Китая транзитом через Казахстан. Журналист поинтересовался, есть ли основания думать, что КР помогает России обходить западные санкции.

"Нет никаких оснований. Россия и Китай не зависят от маленького Кыргызстана. Россия и Китай — соседи, у них 4 тысячи километров общей границы. Если Россия захочет, она может доставлять товары эшелонами или судами по железной дороге или морю", — сказал Жапаров.

Он добавил, что в Казахстане действительно был задержан груз отечественной компании, состоящий из дронов. Фирма объяснила, что эти беспилотники предназначались для использования в сельском хозяйстве.

"Однако, несмотря на это, сейчас мы не пропускаем БПЛА", — отметил президент.

По словам Жапарова, он получал письма не только от американского сенатора, но и от более высокопоставленных лиц.

"Я вижу в этом поиски очередного повода для оказания давления на Кыргызстан. Мы не допустим ничего подобного. Кыргызстан — независимая страна. Мы одинаково относимся ко всем государствам и проводим многовекторную политику. В вопросе России и Украины мы изначально заявили, что придерживаемся нейтральной позиции. Будем придерживаться ее и в дальнейшем. Если даже мы изменим позицию в пользу одной из сторон, она благодаря этому не победит. Они от нас не зависят", — подчеркнул глава государства.

Ранее власти Кыргызстана уже отвечали на публикации в СМИ об обходе ограничений и угрозе наложения "вторичных санкций".

Так, 19 июля Минэкономики прокомментировало информацию, что ОсОО "Инвест Импульс" везло транзитом через Казахстан 14 беспилотников. В ведомстве подчеркнули, что случай имел место в 2022 году и компанию привлекли к ответственности.

Отмечалось, что она могла не знать, что дроны подпадают под экспортный контроль, поскольку они широко применяются в сельском хозяйстве.

На следующий день ГКНБ заявил, что власти республики не причастны к нарушению введенных западными странами антироссийских санкций, а частные компании могут не знать, кто является фактическим потребителем поставляемой ими продукции.

Sputnik