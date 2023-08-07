Сеид Атамбаев: Сооронбаю Жээнебекову следует ответить за Кой-Таш

Также Атамбаев напомнил, что именно по вине Жээнбековых во время пандемии умерло много кыргызстанцев.

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаев, депутат Жогорку Кенеша Сеид Атамбаев на своей странице в соцсети заявил, что экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнебекова необходимо привлечь к ответственности за события в Кой-Таше 7-8 августа 2020 года и за массовую гибель кыргызстанцев во время пандемии.

"Сегодня исполнилось четыре года после инцидента в Кой-Таше. Мы не забудем преступления, совершенные Сооронбаем Жээнбековым и его младшим братом Асылбеком Жээнбековым. Им лучше не заниматься грязной политикой. Мы следим за всем. В соцсетях он только клевещет на действующую власть, оправдывая и восхваляя себя. Ваши усилия стать сильнее не пройдут. Отвечайте за Кой-Таш", - говорится в сообщении депутата.

Также Атамбаев напомнил, что именно по вине Жээнбековых во время пандемии умерло много кыргызстанцев.





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