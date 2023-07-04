Садыр Жапаров будет участвовать в саммите Совета глав стран ШОС в режиме онлайн

Президент Кыргызстана примет участие в саммите Совета глав государств ШОС в формате онлайн.

Встреча пройдет сегодня, 4 июля.

По данным пресс-службы главы государства, в мероприятии, которое пройдет под председательством Индии, примут участие главы государств — членов ШОС — Кыргызстана, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также главы Исламской Республики Иран, Беларуси, Монголии. Кроме того, в мероприятии примут участие руководители шести международных и региональных организаций: ООН, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМД).

Отмечается, что Иран получит статус полноправного государства — члена ШОС.

В рамках саммита будет подписана Нью-Делийская декларация Совета глав государств ШОС, принят ряд документов. В частности, заявление Совета глав государств — членов ШОС о противодействии радикализации, ведущей к терроризму, сепаратизму и экстремизму, решения об утверждении стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года, об утверждении концепции сотрудничества государств — членов ШОС по декарбонизации транспорта, продвижению цифровой трансформации и инновационных технологий для достижения более высокой эффективности и устойчивости.

Напомним, что последний саммит ШОС состоялся в сентябре 2022 года в Самарканде, в очном формате.



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